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Ekiplerin buz mesaisi Sivas’ta apartmanların çatılarında tehlike oluşturan buz sarkıtları itfaiye ekiplerince temizlendi

İHA

Ekiplerin buz mesaisi Sivas’ta apartmanların çatılarında tehlike oluşturan buz sarkıtları itfaiye ekiplerince temizlendi

Sivas’ta apartmanların çatılarında tehlike oluşturan buz sarkıtları itfaiye ekiplerince temizlendi.
Sivas’ta etkili olan dondurucu soğuk hayatı olumsuz etkiledi. Sibirya soğuklarının yaşandığı kentte binaların çatılarında oluşan buz sarkıtları sonrası ekipler kolları sıvadı. Kent merkezi Hikmet Işık Caddesinde apartmanların çatılarının saçaklarından sarkan buz sarkıtları Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerince temizlendi. Kaldırımda yürüyen vatandaşlar için büyük tehlike arz eden sarktılar temizlenirken otomobiller ise zarar görmesin diye bulunduğu yerden kaldırıldı. Esnaf ise yapılan çalışmadan memnun olduğunu dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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