Süper Lig: DG Sivasspor: 2 - Kayserispor: 0 (Maç sonucu)

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Süper Lig’in 26. haftasında DG Sivasspor, Kayserispor’u ağırladı. Mücadele, ev sahibi takımın 20’lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

64. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hakan Arslan’ın şutu kalenin üstünden auta çıktı.

66. dakikada Erdoğan’ın ceza sahası dışından verdiği pasta ceza alanında topla buluşan Hakan Arslan’ın vuruşunu kaleci Doğan kornere çeldi.

90+1. dakikada kaleci Doğancan’ın ceza sahasında Gradel'e yaptığı faul sonrası hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.

90+2. dakikada beyaz noktaya gelen Gradel meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 20



Stat: Yeni 4 Eylül Stadyumu

Hakemler: Ali Şansalan xx, Volkan Ahmet Narinc xx, Mehmet Metin xx

DG Sivasspor: Muammer xx, Ahmet Oğuz xx, Robin Yalçın x, Samba Camara x, Uğur Çiftçi xx, Cofie x, Fayçal Fajr x (Claudemir dk. 88 ?), Hakan Arslan xx, Erdoğan x (Boyd dk. 75 x), Gradel xxx (Kone dk. 90+2 ?), Yatabare xx

Yedekler: Samassa, Jorge Felix, Alaaddin Okumuş, Kerem Atakan, Ninga, Ali Şaşal, Ziya Erdal

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Kayserispor: Doğan Alemdar x, Aziz Eraltay xx, Kolovetsios x, Paz x (Uğur Demirok dk. 46 x), Krvic xx, Muhar x, Campanharo x (Sabovic dk. 75 x), Avramovski x (Luckassen dk. 46 x), Lennon x (Ramazan Civelek dk. 75 xx), İlhan Parlak x, Maglica x (Nurettin dk. 79 x)

Yedekler: İsmail Çipe, Attamah, Lopes, Emre Demir, Sapunaru

Teknik Direktör: Dan Petrescu

Goller: Yatabare (dk. 18), Gradel (dk. 90 +2 pen.) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Camara, Uğur Çitçi, Muammer Yıldırım (Sivasspor), Aziz Eraltay, Krvic, Muhar, Campanharo, Uğur Demirok (Kayserispor)

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