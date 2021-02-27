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Müzeye dönüştürülen eski cezaevinde, kadınlar koğuşu da yer aldı

DHA

Müzeye dönüştürülen eski cezaevinde, kadınlar koğuşu da yer aldı


Arife Defne ARSLAN/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta Padişah 2'nci Abdülhamit döneminde Hamidiye Mektebi olarak açılan, sonrasında kadın cezaevi olarak kullanılan tarihi yapı, restorasyon çalışmasıyla Sivas Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi'ne dönüştürüldü. Müzede cezaevinin kadın koğuşu da balmumu heykeller ile canlandırıldı.
Sivas´ın kültürel mirasına katkıda bulunmak amacıyla başlatılan müze projeleri kapsamında, 1902 yılında yapılan ve sonrasında 1961'den itibaren cezaevi idari bunasına dönüştürülen tarihi yapıda başlatılan çalışmaları tamamlandı. Sivas Valisi Salih Ayhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2018 yılında Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında, yarı açık cezaevinin Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi'ne dönüştürülen binasında başlatılan teşhir-tanzim çalışmalarında gelinen son durumu inceledi. Sanayi Mektebi müzesi bölümünün hazırlıklarının tamamlandığı binada, cezaevi olarak kullanıldığı yılları hatırlatmak amacı ile bir bölümü ise kadınlar koğuşu olarak oluşturuldu. Balmumu heykeller ile mahkum kadınların koğuş yaşantısının anlatıldığı kısım dikkat çekti.
Sivas Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi'nin Sivas'a değer katacağını belirten Vali Salih Ayhan, "Sivas, özgün projeler kazanmaya devam ediyor. Gayemiz, şehir kültürünü yaşatmak. Geçmiş ile gelecek arasında köprü olmak, bağ kurmaktır" dedi.DHA-Genel Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLAN
2021-02-27 10:27:09

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