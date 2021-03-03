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Üniversite yerleşkesine domuz sürüleri için 4 kilometrelik duvar örüldü 

DHA

Üniversite yerleşkesine domuz sürüleri için 4 kilometrelik duvar örüldü 


Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi'nde (SCÜ) özellikle kış aylarında sık görülen, öğrenci ve öğretim üyeleri için tehlike oluşturan yaban domuzlarına karşı yerleşkenin bir bölümüne 4 kilometrelik istinat duvarı inşa edildi. SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, "Duvar yapıldığından bu zamana hocalarımız, çalışanlarımız ve öğrencilerimiz böyle bir tehlikeyle karşılaşmadılar. Hayvanların girişini tamamen engelledik" dedi.
SCÜ yerleşkesinde özellikle kış aylarında sık görülen ve tehlike oluşturan yaban domuzlarına karşı yerleşkeyi çevreleyen alanın 4 kilometrelik bölümü için tedbir alındı. Özellikle kış aylarında yiyecek bulmak amacıyla yerleşke içerisine inen ve öğrenciler için tehlike oluşturan yaban domuzlarına karşı 2016 yılında başlayan çalışma ile 4 kilometrelik duvar örüldü. Yerleşke yakınındaki ormanlık alan ile üniversite kampüsü arasına 60 santimetre yüksekliğinde yapılan duvarın üzerine ise yüksekliği artırılacak şekilde tel örgü yerleştirildi. Yapılan duvar ile domuz ve bazı yaban hayvanlarının üniversite yerleşkesine girişi engellendi. 
'HAYVANLARIN GİRİŞİNİ TAMAMEN ENGELLEDİK'
Çalışma hakkında bilgi veren SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, "Her yıl kış aylarında yabani hayvanların yerleşkemize inmesi üniversitemizin problemlerinden biriydi. Üniversitemizin yerleşkesi Türkiye'nin birçok üniversitesinin yerleşkesinden daha büyük ve ormanlık alanlarımız var. Burası ile ilgili bir çalışma yapalım istedik. Bu çalışma sırasında 60 santimetre bir beton atarak duvar çektirdik. Üzerine de tel örgü çektirdik. Üniversitemizi ve ormanlık alanın tamamını bu şekilde kapattık. Sonrasında hastaneye giden kısma da duvarlar çektirdik ve böylece yabani hayvanın inmesini engelleyecek çalışmalar yaptık. Yaklaşık 3 yıldır yerleşkemizde herhangi bir yabani hayvan görülmedi" dedi.
'GÜVENLİ BİR KAMPÜSTEYİZ'
Üniversite yerleşkesinin çok geniş alana sahip olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yıldız, "2021 yılı içerisinde hastanemizin üzerinde kalan bir alanını da tamamen duvarla kapatacağız. Daha önce üniversitemize giriş kapıları da yaptırmıştık. Böylece hem sivil girişler hem de diğerlerini kontrol altına alınmış olacak. Geçen yıllarda ikinci öğretimde olan öğrencilerimizden kış aylarında zaman zaman şikayetler geliyordu. Güvenlikler bizleri arayarak domuz sürülerinin üniversitemizde olduğunu söylüyordu. Bizler de fakültelere öğrencilere zarar vermemesi konusunda haber veriyorduk. Bu duvarlar çekildikten sonra girişler tamamen engellendi. Güvenli bir kampüs içerisindeyiz. Yapıldığından bu zamana hocalarımız, çalışanlarımız ve öğrencilerimiz böyle bir tehlikeyle karşılaşmadılar. Bunun için de memnunuz ve hayvanların girişini de tamamen engelledik" dedi. DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI
2021-03-03 09:24:12

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