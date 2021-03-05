Başkan Çiftçi normalleşme denetimlerini sürdürdü

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Sivas’ın Gürün ilçesi Belediye Başkanı Nami Çiftçi, “kontrollü normalleşme” denetimlerine katılıp, esnaf ve vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konusunda uyardı.

Sivas’ta “kontrollü normalleşme” sürecinde denetimler zara verilmeden sürdürülüyor. Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, denetimlere bizzat katılarak esnaf ve vatandaşlarla görüştü. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına harfiyen uyulmasını isteyen Çitçi, denetimlere aralıksız devam edileceğini söyledi. Çiftçi, “Hemşerilerimizden isteğimiz şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada temizlik, maske, mesafe kurallarına uymalarıdır. İnşallah hep birlikte el ele vererek tam normalleşmeye geçeceğiz.” dedi.

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