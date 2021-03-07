Tyler Boyd Sivasspor’da ilk golünü attı

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DG Sivasspor’un orta saha oyuncusu Tyler Boyd, kırmızıbeyazlı ekibin deplasmanda Galatasaray ile 22 berabere kaldığı karşılaşmada Sivasspor formasıyla Süper Lig'de ilk kez gol sevinci yaşadı.

Süper Lig’de Galatasaray ile karşılaşan Sivasspor’da Tyler Boyd rakip fileleri havalandırdı. Müsabakanın 38. dakikasında genç oyuncu Boyd, topu ağlarla buluşturdu. Deneyimli oyuncu böylece Sivasspor formasıyla bu sezonki ilk golünü kaydetti. Mücadeleye 11’de başlayan Boyd, golden sonra büyük sevinç yaşadı.

26 yaşındaki oyuncu, Sivasspor’da bu sezon 7 maçta görev aldı. 3 kez ilk 11’de sahaya çıkan Boyd, 294 dakika kırmızıbeyazlı formayı giydi.

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