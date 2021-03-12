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Sivas İl Emniyet Müdürlüğü eğitmenlerinden Narko Rehber Ahmet Alıcı tarafından “En İyi Narkotik Polisi Anne” isimli konferans düzenlendi.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, personellerine yönelik eğitim seminerlerine devam ediyor. Bu kapsamda Binali Yıldırım Kampüsü Aşık Ruhsati Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen “En İyi Narkotik Polisi Anne” konulu konferans Sivas İl Emniyet Müdürlüğü eğitmenlerinden Narko Rehber Ahmet Alıcı tarafından gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürleri ve KYK Yurt Müdürlerinin de katıldığı konferansta “Çocuklarınıza Yapma Demeyin, Yol Gösterin” sloganıyla çocuklara yaklaşımın psikolojik boyutları ele alındı. Çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ Projesi sosyal mesafe kuralları gözetilerek, maske takılarak ve hijyen kurallarına uygun şekilde gerçekleştirildi.

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