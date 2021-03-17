Şehit babası, Kuran-ı Kerim okuyarak hayata tutundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit babası, Kuran-ı Kerim okuyarak hayata tutundu

İHA

Şehit babası, Kuran-ı Kerim okuyarak hayata tutundu

Şırnak’ta 2011 yılında şehit olan Piyade Er Ahmet Turan Kargavuş’un Sivas’ta yaşayan babası Kenan Kargavuş, oğlunun vefatının ardından Kur'anı Kerim okuyarak hayata tutundu.
Şırnak’ta vatani görevini yaparken 2011 yılında Şehit olan Piyade Er Ahmet Turan Kargavuş’un ailesi Sivas kent merkezi Selçuklu Mahallesinde yaşamını sürdürmeye devam ediyor. Şehit Kargavuş’un 66 yaşındaki babası Kenan Kargavuş, oğlunun vefatıyla birlikte okumayı öğrendiği Kur'anı Kerim ile hayata tutundu. Şehit babası Kargavuş, gününün büyük çoğunluğunu Akşemsettin Camii'nde bulunan oğlunun ismini taşıyan kütüphanede Kuranı Kerim okuyarak ve cami ihtiyaçlarını gidererek geçiriyor. Yaşlı adam, oğlunun şehitlik maaşını hayır işlerinde ve öğrencilere burs vererek değerlendiriyor.

“Oğlum bizlere şehit olacağını söylerdi”
Şehit babası Kenan Kargavuş, oğlunun askere gitmeden önce ailesine şehit olacağını söylediğini belirterek, “Oğlum çok mert, çok dürüst babaya anneye en ufak saygısızlığı olmayan bir çocuktu. Askere gitmesine bir buçuk sene vardı bize Şırnak’a düşüp şehit olacağını söyledi. Biz de 'oğlum daha bir buçuk senen var nerden biliyorsun' derdik. Ama o hep 'şehit olacağım, şehit olacağım' derdi. Açık öğretimde okurken 'okulumu dondurup gideceğim' dedi. Biz de 'oğlum istersen dondurma okulunu bitir' dedik fakat o 'ben arkadaşlarımla gideceğim' dedi. Komando yazılıp gitti, acemi birliği Erzincan’a çıktı. Orada 3 ay eğitim gördükten sonra Şırnak’a düştü. Bize telefon açıp 'Şırnak’ın en güzel yerine Güçlükonak’a düştüm baba' dedi. Şırnak’a düştü orada da şehit oldu” dedi.

“Kur'anı Kerim beni hayata döndürdü"
Oğlunun şehit olmasının ardından öğrendiği Kur'anı Kerim'in kendisini hayata bağladığını anlatan Kargavuş, “Oğlum şehit olduktan sonra burası küçük bir yerdi Mahmut Hocamız kütüphane açalım dedi. Bende kabul ettim, Mayıs 2012 de açtık. O tarihten itibaren biz buradayız, öğlen geliyoruz yatsıda gidiyoruz. Buraya oğlumun ismini verdik. Öğlen geliyoruz, arkadaşlarla namaz vaktinde camiye çıkıyoruz, namazımızı kılıp geri aşağıya iniyoruz. 1015 dakika çayımızı içiyoruz sonra ikindiye kadar Kuranı Kerim okuyoruz sonra namazı kılıp evlerimize gidiyoruz. Akşam namazından bir saat önce tekrar gelip namazımızı kılıp yatsıya kadar tekrar kuran okuyoruz. Biz burada 10 senedir kesintisiz Kuran okuyoruz. Kur'anı Kerim beni hayata döndürdü, biz namaz kılıyorduk ama Kuranı Kerim'i bilmiyorduk. Burada 1 ayın içinde Kur'anı Kerim öğrendim ve buraya kendimi ibadete adadım ölene kadar ben buradayım. Oğlumun şehitlik parasını aldıktan sonra hanıma dedim ki ‘ben bu parayı harcamayacağım’ o parayı bu kütüphaneye harcadık. Hepsini ihtiyacı olanlara dağıttık. Oğlumun şehitlik maaşını yardımlarda kullanıyorum. Ben emekliyim kendi maaşım bana çok şükür yetiyor. Ben kendi maaşımla geçinirim oğlumun maaşını da hep hayırda kullanırım diye düşündüm. 4 kızım 1 oğlum vardı oğlum çocuklarımın en küçükleri 10 tane oğlum olsa 10’u da vatana feda olsun. Ben mutlu bir şehit babasıyım vatan sağ olsun bizim her şeyimiz vatan” dedi.
Akşemsettin Camii Dernek Başkanı Mahmut Uçtu, şehit babası Kargavuş’un kendisini hayır işlerine adadığını belirterek, “Burası onun oğlunun evi gibi öyle bakıyor, hizmetlerini hiç aksatmadan devam ettiriyor. Hem camimizin temizliğine bakıyor hem de buraya gelenlere izzeti ikramda buluyor. Hepsini kendi karşılıyor hiç kimseden bir beklentisi yok dışardan gelen yardımları kabul etmiyor. Rabbim kendisinden razı olsun. Bizde elimizden geldiği kadar bunun mutluluğu için birbirimize destek oluyoruz. Kendisine çok teşekkür ederiz hiçbir camii de olmayan güzellikler yaptığını görüyorum. Gurur duyuyoruz şehit babasıyla, zaten ailece beraberiz hemen hemen her günümüz birlikte geçiyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Minik öğrenciler yüzme öğreniyor
YEREL HABERLER Minik öğrenciler yüzme öğreniyor
STSO Başkanı Eken: “Çanakkale Zaferi'nin onurunu ve gururunu yaşıyoruz” STSO Başkanı Mustafa Eken, Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle yaptığı açıklamada Çanakkale Zaferi'nin onurunu ve gururunu yaşıyoruz dedi
YEREL HABERLER STSO Başkanı Eken: “Çanakkale Zaferi'nin onurunu ve ...
Koyulhisar'daki heyelan felaketi; 16 yıldır 20 milyon metreküp toprağın altındalar
YEREL HABERLER Koyulhisar'daki heyelan felaketi; 16 yıldır 20 milyon ...
Kar yağışı kazaya neden oldu: 4 yaralı
YEREL HABERLER Kar yağışı kazaya neden oldu: 4 yaralı
Evini ateşe verdi; müdahaleye gelen itfaiyeyi elinde bıçakla karşıladı
YEREL HABERLER Evini ateşe verdi; müdahaleye gelen itfaiyeyi elinde ...
Aşı olduğunu söyleyerek inandıran dolandırıcıya, 90 bin TL'lik altın kaptırdı
YEREL HABERLER Aşı olduğunu söyleyerek inandıran dolandırıcıya, 90 ...
Yaşlı kadını "Sinyal evinden geliyor" diyerek 90 bin lira dolandırdılar Sivas’ta bir kadın, kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılara 90 bin lira değerindeki ziynet eşyasını elleriyle teslim etti
YEREL HABERLER Yaşlı kadını "Sinyal evinden geliyor" diyerek 90 bin ...
Dünya şampiyonu ‘Minik Herkül’ altınla ödüllendirildi
YEREL HABERLER Dünya şampiyonu ‘Minik Herkül’ altınla ödüllendirildi
Sivas Belediyespor, Etimesgut maçına hazır
YEREL HABERLER Sivas Belediyespor, Etimesgut maçına hazır
Yüzlerce sikke ile yakalandı Yozgat’ta kaçak kazı yaptığı düşünülen kişinin iş yerinde yapılan aramada yüzlerce altın, gümüş ve bronz sikke ele geçirildi
YEREL HABERLER Yüzlerce sikke ile yakalandı Yozgat’ta kaçak kazı ...
Sivasspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Sivasspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü
Mart ayında yağan lapa lapa kar güzel görüntüler oluşturdu, yüksek kesimler beyaza büründü Sivas kent merkezinde kar yağışı aralıkla etkisini hissettiriyor, kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü.
YEREL HABERLER Mart ayında yağan lapa lapa kar güzel görüntüler ...
Sivasspor sağanak yağmur altında çalıştı
YEREL HABERLER Sivasspor sağanak yağmur altında çalıştı
Sivas Valisi Ayhan: YHT'nin gelişi, Leyla ile Mecnun'un buluşması gibi olacak
YEREL HABERLER Sivas Valisi Ayhan: YHT'nin gelişi, Leyla ile ...
Nedeni anlaşılamadı, masanın üzerindeki araç anahtarını alıp kayıplara karıştı Sivas'ta bir şahsın alışveriş yaptığı iş yerine ait bir aracın anahtarlarını alıp uzaklaşması güvenlik kamerasına yansıdı, anahtarı neden aldığı anlaşılamadı
YEREL HABERLER Nedeni anlaşılamadı, masanın üzerindeki araç ...
Sivas Yüksek Hızlı Tren’e hazırlanıyor Sivas Ticaret ve Sanayi Odası tarafından “Geleceğe Hızlı Yolculuk - Hızlı Tren” çalıştayı düzenlendi
YEREL HABERLER Sivas Yüksek Hızlı Tren’e hazırlanıyor Sivas Ticaret ...
Şehri alarma geçiren tatbikat
YEREL HABERLER Şehri alarma geçiren tatbikat
Sivas’ın o ilçelerinde vaka sayıları arttı Sivas’ın Altınyayla ve Şarkışla ilçelerinde vaka sayıları arttı. Vali Yardımcısı toplantı yaparak tedbirleri arttırdı
YEREL HABERLER Sivas’ın o ilçelerinde vaka sayıları arttı Sivas’ın ...
Ev hanımıydı, Covid-19 sürecinde iş kadını oldu Covid-19’u fırsata çeviren kadın girişimci, ürettiği doğal ürünleri kurduğu internet sitesi üzerinden satıyor
YEREL HABERLER Ev hanımıydı, Covid-19 sürecinde iş kadını ...
Barajlarda kuraklık yüzde 6.7 oranında arttı Sivas’ta baraj ve göletlerde doluluk oranı bir yılda yüzde 43.46’dan yüzde 37.29’a geriledi
YEREL HABERLER Barajlarda kuraklık yüzde 6.7 oranında arttı Sivas’ta ...
Sivas’ta konut satışları azaldı Sivas’ta 2021’in Şubat ayında satılan konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre 40 adet azalarak 512’ye geriledi.
YEREL HABERLER Sivas’ta konut satışları azaldı Sivas’ta 2021’in ...
O şehirde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı Sivas Valiliği kentte kuvvetli rüzgar ile fırtına beklendiğini, vatandaşların ise olası yaralanma ve aksamalara karşı dikkatli olması gerektiğini duyurdu.
YEREL HABERLER O şehirde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı Sivas ...
Sivasspor futbol okulu yeniden başlıyor
YEREL HABERLER Sivasspor futbol okulu yeniden başlıyor
Sivas'ta çiftçilere 8,5 milyon liralık tohum dağıtıldı
YEREL HABERLER Sivas'ta çiftçilere 8,5 milyon liralık tohum ...