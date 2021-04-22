Muhtarın otomobilini dolandırıcılık yöntemiyle galeriye satan 5 kişi yakalandı



Hüsnü Ümit AVCIAyşe Mine EĞÜZ/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, köy muhtarı H.G.'nin satışa çıkardığı otomobilini dolandırıcılık yöntemiyle üzerlerine geçirip, ardından da değerinin altında galeriye satan 5 kişi yakalandı.

Zara ilçesi Zoğallı köyünün muhtarı H.G., otomobilini internet sitesi üzerinden 120 bin liraya satmak için ilan verdi. E.G., H.G. ile telefonla irtibata geçerek aracı alacağını söyledi. Yanındaki 4 kişiyle kente gelen E.G., H.G. ile buluştu. Bu kişilerden biri otomobili ekspertize götürürken, diğerleri ise noterde işlemlerin tamamlanmasının ardından H.G. ile birlikte para çekme bahanesiyle bankaya gitti. Bu sırada aracın vekaletini alan E.G., otomobili Galericiler Sitesi'ndeki bir kişiye 71 bin 500 liraya sattı. Diğer şüpheliler ise H.G.'nin dalgınlığından faydalanarak parayı ödemeden bankadan kaçtı.

Dolandırıldığını anlayan H.G., Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği´ne giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri, 5 şüphelinin Yıldızeli ilçesinden otomobille Amasya yönüne doğru gittiğini tespit etti. Ekiplerin verdiği bilgi üzerine araç, Tokat'ta polis ekiplerince durduruldu. Araçtaki 5 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramada 70 bin 550 lira ele geçirildi.

Şüphelilerin benzer yöntemlerle çok sayıda vatandaşı mağdur ettikleri ve haklarında çeşitli suçlardan 245 kayıt bulunduğu belirlendi. Polis, aracı düşük bedelle satın alan galerici hakkında da işlem yaparak, otomobili yediemin otoparkına çektirdi.

Sivas'a getirilen şüpheliler O.G., H.G., S.G., E.G. ve H.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Ayşe Mine EĞÜZ

2021-04-22 14:37:05



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