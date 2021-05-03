Yiğidolar’ın namağlup serisi 16 maça çıktı

Süper Lig’in 39. haftasında DG Sivasspor, deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK’yı 10 yenerek ligdeki yenilmezlik serisini 16 maça çıkarttı.
Süper Lig’in 39. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü’nü 10 yenen Sivasspor, ligde toplamda 14. galibiyetine imza attı. Bu sonuçla Sivasspor, ligdeki puanını da 58’e yükseltti. Ligde son olarak 31 Ocak 2021’de deplasmanda Alanyaspor’a 31 yenilen Yiğidolar, bu karşılaşmanın ardından yenilgi yüzü görmedi. Kırmızıbeyazlı takım, bugün deplasmanda Gaziantep FK karşılaşmasıyla birlikte yenilmezlik serisini ise 16 maça yükseltti. Kırmızıbeyazlı ekip, bu süreçte 9 galibiyet ve 7 beraberlikle 34 puan elde etti.
Sivasspor ayrıca bu sezon 50 gol atarken, kalesinde ise 41 gole engel olamadı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.