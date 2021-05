İş insanlarından 700 aileye iftar yemeği ve 160 bin liralık gıda kartı desteği

Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta isimleri açıklanmayan bir grup hayırsever iş insanı, 700 aileye 160 bin liralık gıda yardımı ile iftar yemeği desteğinde bulundu.

Sivas'ta bir grup hayırsever iş insanı, ramazan ayının gelmesi ve koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulundu. Geçen yıl 700 ailenin 120 bin liralık bakkal veresiye borcunu kapatan iş insanları, bu yıl ise farklı bir kampanya başlattı. İş insanlarının görevlendirdiği gazeteci Muharrem Tağızade (65), gönüllü olarak muhtarlar ve bakkallarla iletişime geçerek öncelikle yardıma muhtaç aileleri belirledi. 700 ailenin günlük iftar yemeği karşılanırken, ayrıca, toplam bedeli 160 bin lira tutarında bin adet gıda destek kartı dağıttı. Kentte faaliyet gösteren Jale Yurtçul'a ait ev yemekleri işletmesinde özenle hazırlanan yemekler, paketlenerek iftar saatine yakın bir zamanda ailelere teslim edildi.

'SİVAS İNSANI İYİLİĞİ EYLEME DÖKÜYOR'

İş insanlarının her yıl farklı bir şekilde yardım kampanyaları düzenlediğini söyleyen Muharrem Tağızade, "Geçen yıl veresiye defterlerini kapatan iş insanları, bu yıl da isimlerini gizli tutarak çalışmayı benim yürütmemi istediler. Yüzlerce insana birkaç fabrikadan yemek hazırlıyoruz. Muhtarlarımızın da iş birliğiyle birlikte evlere yemek servisi yapıyoruz. Hazırlanan bu yemeklerin protein değeri, kontrolleri, temizliği ve kalitesi gıda mühendisleri tarafından yapılmaktadır. Arkadaşlarımızla birlikte bu yemeğin yanı sıra bine yakın alışveriş kartı hazırladık. Muhtaç durumda olan insanlara gönderdik. Bu kartları hiç sorgulamadan insanlara veriyoruz. Onun beyanını esas olarak alıyoruz. Restoranlarda ve kıraathanelerde çalışan garsonlara bu kartlardan dağıttık. Sokaklarda gezinen seyyar satıcılara ulaştırdık. Sivas insanı, içinde var olan iyilik duygusunu her fırsatta eyleme döküyor. Ramazan olsun olmasın yılın her günü, her ayı gördüğünüz gibi yardım işlerine devam ediyorlar. Bu iyilik gününün vermiş olduğu duyguyu, tüm yıla ve hayatımıza yaymamız gerektiğini düşünüyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ

