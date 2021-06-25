Kenenin neden olduğu ölümlere yenisi eklendi Sivas’ta kene ısırması sonucu yaşanan ölümlere bir yenisi eklendi, sayı 10’a ulaştı

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Sivas’ta kene ısırması sonucu yaşanan ölümlere bir yenisi eklendi. Sayı 10’a ulaştı.

Sivas ve çevresinde kene ısırması sonucu ortaya çıkan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı sonucu yaşanan ölümlere bir yenisi eklendi. Sivas’ın Koyulhisar ilçesi Çayırlı köyünde, vücuduna yapışan keneyi çıkarttıktan sonra rahatsızlanan A.K. (65) isimli kadın, 18 gün önce Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesine getirilerek tedavi altına alındı. Durumu ağırlaşan hasta bugün hayatını kaybetti.

Sivas’ta bu yıl kene ısırması sonucu ortaya çıkan KKKA hastalığı sonucu ölenlerin sayısı 10’a yükseldi.

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