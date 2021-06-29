Gürün Kaymakamı Halil Yazıcı görevine başladı

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Gürün Kaymakamlığına atanan Halil Yazıcı, görevine başladı.

Sivas’ın Gürün İlçesi Kaymakamlığında ataması yapılan Ahmet Tan’dan sonra Gürün Kaymakamlığına atanan Halil Yazıcı ilçeye gelerek görevine başladı. Yozgat’ın Yenifakılı ilçe kaymakamlığı görevini yürütürken Gürün’e atanan Yazıcı’nın evli ve iki çocuk babası olduğu belirtildi.

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