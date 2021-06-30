Bizans dönemine ait sikkelerle yakalandılar

Sivas’ta durdurulan araçta ki üç kişinin yapılan üst aramalarında Bizans dönemine ait antikalar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalar sırasında durdurulan bir araçta arama gerçekleştirildi. Araçta bulunan üç kişinin yapılan üst aramalarında; 11 adet Bizans dönemine ait sikke, bir yüzük ve haç ele geçirildi. Gözaltına alınan üç kişi hakkında tarihi eser kaçakçılığı suçlaması ile işlem başlatıldı.

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