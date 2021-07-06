Sivasspor’da hazırlıklar Gerede’de devam ediyor

DG Sivasspor, 20212022 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün öğlen yaptığı antrenmanla devam etti.

Kırmızıbeyazlılar yeni sezon hazırlıkları kapsamında kampın 5. gününde Bolu'nun Gerede ilçesinde öğlen saatlerinde günün ikinci antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan çok pas çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise 2 grup halinde minyatür kale maç yaptı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

Sivasspor akşam yapacağı günün üçüncü antrenmanıyla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

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