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Bakan Varank: Vizyonsuz muhalefetimiz var 

DHA

Bakan Varank: Vizyonsuz muhalefetimiz var 


Hüsnü Ümit AVCIArife Defne ARSLANAlperen YILDIZAyşe Mine EĞÜZ/SİVAS, (DHA)SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sivas'a yüksek hızlı tren gelirse göçü hızlandırır, diyebilen maalesef vizyonsuz muhalefetimiz var ama bunlara rağmen Sivas, yüksek hızlı trenine kavuşacak" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın finansmanıyla 7 milyon lira bütçeyle yapımı gerçekleştirilen Kangal Köpeği Üretim ve Eğitim Merkezi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın katıldığı törenle açıldı. Törende Vali Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekilleri İsmet Yılmaz, Mehmet Habip Soluk, Semiha Ekinci ile Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve il protokolü de yer aldı. Açılışta konuşan Bakan Varank, ülke genelinde yatırım ve istihdamın devam ettiğini belirterek, "Güzel ülkemizin her bir iline yeni fabrikalar, yeni tesisler kazandırmanın sevinci ve guruyla Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde gece gündüz çalışıyoruz. Sadece son birkaç haftada Zonguldak, Ağrı, Hatay, Antep, Urfa, Bolu, Edirne ve Diyarbakır'da birbirinden önemli projelerin açılışını ve temel atmalarını gerçekleştirdik. Teşvik ve desteklerimizle kurulan özel sektör yatırımlarından turizm projelerine, sanayi altyapılarından eğitim-teknoloji ve girişimcilik merkezlerine kadar sayısız projeyi hayata geçirdik. Liste o kadar uzun ki inanın bu yatırımları sadece ismen saymaya kalktığımızda bile epey bir zaman alıyor. Bu projelerimizin her biri illerimizin kalkınmasına, vatandaşlarımızın refahının yükselmesine inşallah önemli katkılar yapacak. Malumunuz daha dün Cumhurbaşkanı'mız ile birlikte Diyarbakır'daydık. Orada hayata geçirdiğimiz her bir yatırım terörden çok çekmiş bölge insanımıza ve özellikle gençlerimize umut ışığı oluyor. İşte bugün de Sivas'ta huzurlarınızdayız. İlimizin kültürüyle özdeşleşmiş Sivas Kangal köpeği için önemli bir projenin açılışını gerçekleştiriyoruz" dedi. 
'ŞEHRİMİZE 44 MİLYAR LİRAYI GEÇEN YATIRIMLAR YAPTIK'
Sivas'ın, 1000 yıllık tarihin her döneminde önemli merkez görevi gördüğünü söyleyen Bakan Varank, "Danişment ve Eretna beyliklerinin başkentliğini, cihan devleti Osmanlı'nın da beylerbeyliğini yapan ilimiz her daim Anadolu'nun birlik ve dirlik yurdu oldu. Cumhuriyetin temellerinin atıldığı ve milli mücadelemizin işaret fişeğinin ateşlendiği bu şanlı şehrin bizim gönlümüzde müstesna bir yeri var çünkü bugün de şanlı tarihinize yaraşır şekilde her türlü tuzağa karşı Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yanında dimdik duruyorsunuz. Allah sizlerden razı olsun. Bizler de Sivas'ın kalkınması ve Sivaslıların refahının artması için var gücümüzle hizmetinizdeyiz. Bugüne kadar şehrimize sağlık, sanayi, tarım, sosyal hizmetler, ulaştırma ve enerji konuları başta olmak üzere birçok alanda 44 milyar lirayı geçen yatırımlar yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Sivas'ta inşa ettiğimiz modern tesislerin, yatırımcılarımıza sağladığımız desteklerin ve diğer birçok hizmetin en yakın şahitleri de zaten siz değerli yiğidolarsınız" diye konuştu.
'SİVAS KONGRESİ'NİN YIL DÖNÜMÜNDE SEFERLER BAŞLAYACAK'
AK Parti hükümeti döneminde yapılan atılımlarla Türkiye'nin büyük mesafe katettiğini söyleyen Bakan Varank, şöyle konuştu: 
"Tüm bu gelişmelere rağmen 'Sivas'ta üretim yok, Sivas'a yüksek hızlı tren gelirse göçü hızlandırır' diyebilen, vizyonsuz bir muhalefetimiz var maalesef ama bunlara rağmen Sivas yüksek hızlı trenine kavuşacak. Şu an Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü'müz gece gündüz hattın açılması için çalışıyor. Ekipler sahada, son eksiklikler tamamlanıyor. Bir aksilik olmazsa Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde, 4 Eylül itibarıyla Ankara-Sivas yüksek hızlı tren seferleri başlayacak. Bu proje ile Sivas'ın turizmi ve ekonomisi daha da canlanacak. Göç veren değil göç alan bir cazibe merkezine dönüşecek. Tabi aynı vizyonsuz zihniyet, Kanal İstanbul'a da karşı çıkıyor. Oysa milletimiz bunlardan sadece görevlerini yerine getirmelerini bekliyorlar. 'Kanal İstanbul' dediğimiz zaman ortalığı ayağa kaldıranlar, kendi görev sahasına giren meselelerde nedense ortadan kayboluyorlar. İşte müsilaj meselesinde dahi Çevre ve Şehircilik Bakanı'mız çıktı, çizmelerini giydi, teknelerle müsilaj temizliği yapıyor. Müsilajla mücadeleyi anbean takip ediyor. İstanbul'un belediye başkanı ne yapıyor? Kendi sorumluluğunda olmasına rağmen kulağının üstüne yatıp Gaziantep'te baklava açmaya, Antalya'da poz vermeye gidiyor. İşte muhalefetin iş bilmezliğinin en basit örneği budur ama biz ülkemizin hangi meselesi olursa olsun bizzat sahadayız. Millete hizmet etme sorumluluğu bunu gerektirir." 
'KANGAL KÖPEĞİNİN MARKA DEĞER YÜKSELECEK'
Kangal köpeğinin önemli bir marka değeri olduğunu söyleyen Bakan Varank, şunları kaydetti:
"Dünya çapında bilinirliği var. Endemik bir tür olan Kangal köpeği aynı zamanda çok ilgi çeken, sosyal ve ekonomik bir değer. Yerine göre sürüleri, ev ve iş yerlerini koruyan bir güvenlik unsuru; yerine göre ise engellilere hizmet eden bir terapi aracı. Kısacası sahipleri için ailenin bir üyesi. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'mız desteğiyle kurulan bu merkezde Kangal köpeği ırkını koruyor, üretiminin ve eğitiminin doğru eller vasıtasıyla yapılmasını sağlıyoruz. 7 milyon lira bütçesi olan bu proje Kangal köpeğinin marka değerini yükselterek Sivas'ımızın tanıtımını yapacak. 43 dönüm arazi üzerine kurulan merkezin bir diğer önemli yönü de bilimsel çalışmalara imkan sağlayacak veri altyapısını oluşturarak akademisyenlere sunacak olması. Genetik çeşitliliğe yönelik çalışmalar için çok önemli olan bu uzun vadeli gözlem verileri çalışma yapmak isteyen araştırmacılar ile literatüre kazandırılacak. Ben bu projemizin Sivas'a hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Tabi biliyorsunuz, geçtiğimiz gün hayvanları koruma kanunu meclisimizde yasalaştı. Hayvanlara şefkat ve merhamet göstermek hem insanlığımızın hem de medeniyet değerlerimizin bir gereğidir. Bu bakış açısıyla artık hayvanlarımız kanunla koruma altına alınmış oluyor. Ben bu kanunun zaman zaman karşılaştığımız üzücü görüntüleri sona erdirmesini temenni ediyor, hayırlı olsun diyorum." 
YAVRU KANGAL HEDİYE EDİLDİ
Bakan Varank'ın konuşmasının ardından merkezin açılışı gerçekleştirildi. Açılışta Vali Ayhan tarafından Varank'a yavru Kangal köpeği hediye edildi. Tesisi gezen Varank, doğumhanede ırk korunması için başlatılan proje kapsamında çip takım çalışması hakkında bilgi aldı. Ayrıca yavru köpeğe Bakan Varank tarafından 'Dost' ismi verildi. DHA-Politika Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Arife Defne ARSLAN-Alperen YILDIZ-Ayşe Mine EĞÜZ
2021-07-10 13:31:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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