Sivasspor'da Petrocub hazırlıkları sürüyor

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SİVAS, (DHA) UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci ön eleme turu rövanş maçında Petrocub ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde saat 11.30'da başlayan antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma koşusuyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından savunma ve hücum çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise yarım saha çift kale maç ve şut çalışması yaptı. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Petrocub maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Demir Grup Sivasspor ile Petrocub 29 Temmuz Perşembe günü saat 20.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Antrenman görüntüleri

DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2021-07-27 15:18:01



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