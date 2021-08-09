Avrupa’da ki Sivaslılardan memleketlerine yardım eli

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Avrupa’da yaşayan Sivaslılar memleketlerini unutmuyor.

Avrupa Sivaslılar Birliği (ASBİR) Sivas’a olan yardım ve desteklerini aralıksız devam ettiriyor. Genel Başkan Gazi Kılınç ve beraberindekiler geçtiğimiz günlerde Sivas Karahan Bakımevini ziyaret edip, burada misafir edilen 300 kişiye çeşitli hediye taktim etti. Ayrıca kimsesiz 50 çocuğa giysi yardımında bulunularak yemek ikram edildi. Etkinliğe, ASBİR Sivas bölge sorumlu Gökay Yılmaz, Teşkilatlardan sorumlu Tevfik Çömez, İstanbul Bölge Sorumlusu aynı zamanda Türk Halk Müziği sanatçısı Pınar Dağdelen’de katıldı. Dağdelen bakımevi sakinlerine türküler söyleyerek moral verdi.

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