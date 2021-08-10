Cebinde hassas terazi ele geçirilen uyuşturucu tacirleri tutuklandı

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Sivas’ta üzerlerinden hassas terazi çıkan 3 uyuşturucu taciri çıkartıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sivas’ta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 109 gram metamfetemin, 1 adet tabanca, 3 adet fişek ve 2 adet hassas cep terazisi ele geçirildi. 3 kişi hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve ticareti suçlaması ile işlem yapıldı. Adli makamlara sevk edilen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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