Mesleği yaşatmak için yanına aldığı çırak, dükkanı soyup kaçtı Sivas'ta yün yorgan imalatı yapan bir usta mesleğini yaşatabilmek için sosyal medya üzerinden bulduğu çırağı yanına aldı, çırak geçtiğimiz gece kasadaki paraları alıp kayıplara karıştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mesleği yaşatmak için yanına aldığı çırak, dükkanı soyup kaçtı Sivas'ta yün yorgan imalatı yapan bir usta mesleğini yaşatabilmek için sosyal medya üzerinden bulduğu çırağı yanına aldı, çırak geçtiğimiz gece kasadaki paraları alıp kayıplara karıştı

İHA

Mesleği yaşatmak için yanına aldığı çırak, dükkanı soyup kaçtı Sivas'ta yün yorgan imalatı yapan bir usta mesleğini yaşatabilmek için sosyal medya üzerinden bulduğu çırağı yanına aldı, çırak geçtiğimiz gece kasadaki paraları alıp kayıplara karıştı

Sivas'ta yün yorgan imalatı yapan bir usta mesleğini yaşatabilmek için sosyal medya üzerinden bulduğu çırağı yanına aldı, çırak geçtiğimiz gece kasadaki paraları alıp kayıplara karıştı.
Edinilen bilgilere göre olay, Örtülüpınar Mahallesi Taşlı Sokak üzerinde bulunan bir yorgancıda meydana geldi. Sivas'ta yıllarca yorgancılık yapan Sinan Toprak, mesleğini yaşatmak için sosyal medya üzerinden paylaşım yaparak çırak aramaya başladı. Kendisini Naci ismiyle tanıtan şahıs, Toprak’la iletişime geçti ve daha sonra Sivas’a gelerek yorgancıda işe başladı. İş yeri sahibi Sinan Toprak, kendisine güvendiği şahsın tüm ihtiyaçlarını karşılayarak yatması için iş yerinin anahtarını bile bıraktı. Bugün sabah iş yerine gelen Toprak, iş yerini açık göremeyince şoka uğradı. Anahtarı bularak dükkana giren Toprak, kasada bulunan 600 lira paranın olmadığını fark etti. Sinan Toprak’ın geçtiğimiz günlerde de şahsa bin lira verdiği öğrenildi. Kendisini Naci olarak tanıtan şahıs bin 600 lira parayla birlikte kayıplara karıştı. İş yeri sahibi Toprak durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından şahsın yakalanması için arama çalışması başlattı.

“İnsanlara artık güvenimiz yok’’
Yorgancı Sinan Toprak, “Bir hafta önce işçi için ilan vermiştim eleman geldi. Arkadaş burada yatıp kalıyordu sabah geldiğimde dükkan kapalıydı. Çekmecede bir miktar para vardı alıp gitmiş. İnsanlara artık güvenimiz yok maalesef. İşlerimiz yoğun yazın düğün sezonu olduğundan dolayı bizde güvendik insanlara ama insanlara artık güvenilmiyor onu öğrendik. Çekmecede 600 TL nakit vardı, bin TL ise iş karşılığı para vermiştik 1600 TL gitti’’ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Halk otobüsünde 'maske' kavgası
YEREL HABERLER Halk otobüsünde 'maske' kavgası
Gelini Suzan Şatıroğlu: Aşık Veysel çocuklarıyla kardeş gibiydi
YEREL HABERLER Gelini Suzan Şatıroğlu: Aşık Veysel çocuklarıyla ...
Çakşır otunun yeni türüne profesörün soyadı verildi
YEREL HABERLER Çakşır otunun yeni türüne profesörün soyadı verildi
Sivasspor’da 11 futbolcu geldi, 8 gitti
YEREL HABERLER Sivasspor’da 11 futbolcu geldi, 8 gitti
Hedef yüz yüze eğitimi sürdürmek
YEREL HABERLER Hedef yüz yüze eğitimi sürdürmek
Yeni bitki türü keşfedildi, ismini profesörden aldı Sivas’ın Hafik ilçesinde yapılan bilimsel çalışmalar neticesinde keşfedilen yeni bitki türüne “Ferulago akpulatii” adı verildi
YEREL HABERLER Yeni bitki türü keşfedildi, ismini profesörden ...
Kuruyan gölde oluşan tuz tabakası kış manzarası oluşturdu Sivas’ın Ulaş ilçesinde bulunan Kellah gölü kuraklık nedeniyle tamamen kurudu, gölden geriye Kış manzaralarını aratmayan beyaz tuz tabakası kaldı
YEREL HABERLER Kuruyan gölde oluşan tuz tabakası kış manzarası ...
Yolun karşısına geçerken çöp kamyonunun altında kalan kadın öldü
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçerken çöp kamyonunun altında kalan ...
Marketten evine giderken çöp kamyonunun çarptığı kadın öldü
YEREL HABERLER Marketten evine giderken çöp kamyonunun çarptığı ...
Sivas’ta Ağustos’ta trafik kazalarında 3 kişi öldü, 415 kişi yaralandı Sivas’ta Ağustos ayı içerisinde meydana gelen 201 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 415 kişi de yaralandı.
YEREL HABERLER Sivas’ta Ağustos’ta trafik kazalarında 3 kişi öldü, ...
Sivas’ta ihracat azaldı Sivas’ta 2020 Temmuz ayında 6 milyon 500 bin dolar olan ihracat 2021’in aynı döneminde 4 milyon 745 bin dolara geriledi.
YEREL HABERLER Sivas’ta ihracat azaldı Sivas’ta 2020 Temmuz ayında 6 ...
Otomobilin çarptığı anne ve oğlu yaralandı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı anne ve oğlu yaralandı
Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan; “El ele vererek bu süreci yürüteceğiz”
YEREL HABERLER Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan; “El ele ...
Salgına karşı alınacak tedbirler görüşüldü Sivas’ta 13 Eylül Pazartesi günü başlayacak Kur’an kursu faaliyetleri öncesi eğitim kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda 6 yaş ve ihtiyaç odaklı yetişkin Kur’an kurslarında Kovid-19 salgını kapsamında alınacak tedbirler ele alındı
YEREL HABERLER Salgına karşı alınacak tedbirler görüşüldü Sivas’ta ...
Rıza Çalımbay: Milli maç arasını iyi değerlendirdik
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay: Milli maç arasını iyi değerlendirdik
Rıza Çalımbay: “Fenerbahçe karşısında tek düşüncemiz gol” Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: “Sakat arkadaşlarımız döndü” “Fenerbahçe maçı kolay olmayacak”
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay: “Fenerbahçe karşısında tek düşüncemiz ...
Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe hazırlıklarını ...
Sivasspor’da neşeli idman
YEREL HABERLER Sivasspor’da neşeli idman
Kültür sanat ve hizmet ödülleri sahipleri buldu Sivas’ta düzenlenen “3. Kültür Sanat ve Hizmet Ödülleri’’ kapsamında ödüller sahiplerine takdim edildi
YEREL HABERLER Kültür sanat ve hizmet ödülleri sahipleri ...
Gürün’de BBP’de nöbet değişimi Gürün’de BBP İlçe Başkanlığına Emrah Şahiner seçildi
YEREL HABERLER Gürün’de BBP’de nöbet değişimi Gürün’de BBP İlçe ...
Tezgahlarda yerini alan balıklar yüksek fiyatlarla alıcı buluyor Sivas’ta balık sezonunun açılmasıyla balıklar tezgahlarda yerini aldı, fiyatlar yüksek olunca tezgah önleri boş kaldı
YEREL HABERLER Tezgahlarda yerini alan balıklar yüksek fiyatlarla ...
Dijital nesnelere bağımlı çocuklarda 'yoksunluk sendromu' tehlikesi
YEREL HABERLER Dijital nesnelere bağımlı çocuklarda 'yoksunluk ...
Hafif ticari araç otomobille çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç otomobille çarpıştı: 2 ölü, 3 ...
Sivas'taki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi
YEREL HABERLER Sivas'taki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.