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Bu müzeye giren 'uzun ince bir yolculuğa' çıkıyor Aşık Veysel’in hatıralarına yoğun ilgi Dünyaca ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu’nun anısına yapılan müzeye 7’den 70’e herkes yoğun ilgi gösteriyor

İHA

Bu müzeye giren 'uzun ince bir yolculuğa' çıkıyor Aşık Veysel’in hatıralarına yoğun ilgi Dünyaca ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu’nun anısına yapılan müzeye 7’den 70’e herkes yoğun ilgi gösteriyor

Dünyaca ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu’nun anısına yapılan müzeye 7’den 70’e herkes yoğun ilgi gösteriyor.
Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyünde bulunan Aşık Veysel Müzesi ve kabrine, 7’den 70’e herkes yoğun ilgi gösteriyor Büyük ozanın müzeye çevrilen evini ve hemen yanına yapılan ek binadaki müzeyi gezenler, ünlü ozanın hayatından kesitleri görüp adeta ‘uzun ince bir yolculuğa’ çıkıyor. Aşığın gözlerini çiçek hastalığına kurban verdiği, sonra tabiat makamında çalıp söylemeyi öğrendiği evini ve müzeyi gezenler duygu dolu anlar yaşıyor. 2012 yılında uluslararası bir projeyle yeniden düzenlenen ek binadaki müzede çok sayıda bilgi, belge, eşya ve doküman bulunuyor. Avrupa BirliğiTürkiye Kültürlerarası DiyalogMüzeler Hibe Programı kapsamında Sivas Müze Müdürlüğü tarafından yürütülen Müzeler Arası Kültür İttifakı Projesi’yle yenilenen müzedeki "Karanlık Oda" da engelliler için braille alfabesiyle yazılan ‘Uzun İnce Bir Yoldayım’ sözü yer alırken, diğer ziyaretçiler için ise karanlıkta 23 saniye, yerleştirme sanat sayesinde Aşık Veysel heykeli görülüyor.

Belgesel İsveç’te de gösteriliyor
Aşık Veysel'in yatağı, radyosu, kıyafetleri ve birçok kişisel eşyası ile sazları ve bal mumundan yapılan heykelinin de bulunduğu müzede ziyaretçiler, Aşık Veysel'in kendi sesinden bir televizyon kanalının yaptığı röportajı da dinleyebiliyor. Daha önce hiç görülmemiş radyo ve televizyon kayıtlarıyla ünlü ozanın İngilizce alt yazılı ve işitme engelliler için özel olarak hazırlanan belgeseli de müzede yer alıyor. Aynı belgesel İsveç’teki Synkadades Riksförbund SRF/Synskadades Müzesi’nde de düzenli olarak gösteriliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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