Sivas’ta berber ücretleri zamlandı Sivas’ta faaliyet gösteren berberlerin fiyat tarifeleri güncellendi. Kentte saç tıraşı 40 liraya yükseldi

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Sivas Berberler Kuaförler ve Güzellikleri Salonları Esnaf Odası Başkanlığı’nın talebi üzerine Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) tarafından alınan kararla Sivas’ta berberlerin fiyat tarifesi güncellendi.

Yeni tarifeye göre saçsakalyıkamafön 70 lira, saç kesimi 40 lira, sakal kesimi 20 lira, saç yıkama fön jöle şekil verme 30 lira, modaya göre sakal tıraşı 30 lira, 012 yaş saç kesimi 30 lira, er erbaş saç sakal kesimi 45 lira, ense temizleme 10 lira, bıyık boyama 30 lira, saç boyama 150 lira, dükkan dışı tıraş 100 lira, damat tıraşı 250 lira, sır ağda 20 lira, maske 20 lira olarak açıklandı.

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