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Süper Lig: DG Sivasspor: 2 FT Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)

İHA

Süper Lig: DG Sivasspor: 2 FT Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 9. haftasında DG Sivasspor, FT Antalyaspor’u evinde ağırladı. Müsabaka 22 beraberlikle bitti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
66. dakikada Pedro taç atışında ceza sahası önünde buluştuğu topla kaleyi hedef aldı. Top az farkla üstten dışarı çıktı.
77. dakikada Erdoğan’ın ceza sahası içerisine ortaladığı topa kafa vuruşu yapan Yatabare'nin vuruşunda top auta çıktı.
84. dakikada Gradel'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleye giden topu kaleci Boffin kornere çeldi.

Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Mete Kalkavan xxx, Samet Çiçek xxx, Yusuf Bozdoğan xxx
D.G. Sivasspor: Muammer xx, Ahmet xx (Erdoğan dk. 46 xx), Goutas xx, Caner xxx, Uğur Çiftçi xx, Hakan Arslan xx, Ulverstad xx (Cofie dk. 46 xx), Jorge Felix xx, Pedro xx (Sefa dk. 88 ?), Gradel xx, Kayode xxx (Yatabare dk. 75 xx)
Yedekler: Ali, Camara, Kerem, Koray, Azubuike, Özkan
Teknik direktör: Rıza Çalımbay
F.T. Antalyaspor: Boffin xx, Bünyamin xx, Veysel xx(Bahadır dk. 89 ?), Naldo xx, Kudriashov xx, Güray xx, Hakan xx, Amilton xx (Ghacha dk. 74 xx), Fredy xxx (Ufuk dk. 90 ?), Doğukan Sinik xxx (Eren dk. 74 xx), Crivelli xx (Haji Amir dk. 58 xx)
Yedekler: Doğukan Özkan, Nuri, Milosevic, Mukairu, Gökdeniz
Teknik Direktör: Alfons Groenendijk
Goller: Caner (dk. 9) Kayode (dk. 45+4) (DG Sivasspor) Fredy (dk. 24), Doğukan Sinik (dk. 41)(FT Antalyaspor)
Sarı kartlar: Pedro, Yatabare (DG Sivasspor), Bünyamin, Boffin, Amilton, Crivelli, Fredy, Güray (FT Antalyaspor)

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