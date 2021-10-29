Sivas, Nemrut Dağı ve Sarıkamış'ta kar yağışı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Havaların soğumasıyla birlikte, Türkiye'nin iç ve yüksek kesimlerine kar yağdı. Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, Bitlis'te Nemrut Dağı'na ilk kar yağdı. Kars'ın Sarıkamış ilçesi de beyaza büründü.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'nda bugün yağmur bekleniyordu. Sivas, Bitlis ve Kars'ta ise soğuk havanın da etkisiyle kar yağışı gerçekleşti.

SİVAS'IN YÜKSEK KESİMLERİNE KAR YAĞDI

Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Koyulhisar ilçesine yaklaşık 17 kilometre uzaklıktaki Eğriçimen Yaylası, yağan karla beyaza büründü.

Yaylayı gezmeye gelen Mert Zafer, kar yağışıyla mutlu olduğunu söyledi. Yaz döneminin kurak geçtiğini belirten Zafer, "İnşallah bol yağışlı bir kış sezonu geçiririz." dedi.

Ercan Tokatlı ise mevsimin ilk karının ardından Eğriçimen Yaylası’nın bazı bölgelerinin beyaz örtüyle kaplandığını dile getirerek, bol karlı bir kış sezonu temenni etti.

NEMRUT'UN ZİRVESİNDE İLK KAR

Bitlis’in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçe sınırlarında yer alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Dağı zirvesine mevsimin ilk karı düştü.

Bitlis’te bugün etkili olan sağanak yağış, 2 bin 250 metre yükseklikteki Nemrut Dağı'nın zirvesinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışıyla birlikte Nemrut Dağı'nın zirvesi beyaza bürünürken, Bitlis ve çevresindeki yerleşim yerlerinde ise hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü.

Nemrut Dağı’nı görmek için geldiğini belirten Turgut Hüseyni isimli vatandaş, “Nemrut Dağı’nı görmeye geldim. Kara yakalandık. Memlekete bu sene karın erken geleceği belliydi. Çok güzel bir kar yağışı var. Biz de geri dönmek zorunda kaldık. Yukarısı kapanmış durumda. Allah yardımcımız olsun” ifadelerini kullandı.

SARIKAMIŞ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde havanın aniden soğumasıyla birlikte kar yağdı. Kar yağışının etkili olduğu Sarıkamış’ta şehir merkezi beyaza büründü.

Sarıkamış'ta etkili olan yağmur ve soğuk hava yerini kara bıraktı. Sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı etrafı beyaza bürürken, vatandaşlar güne karla başladı.

Kar üzerinde çobanlar tarafından otlatmaya çıkarılan hayvanlar ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.