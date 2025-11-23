Sivas'ta acı bekleyiş! 7 gündür aranıyor!
Sivas'ta maden ocağında göçük altında kalan şantiye müdürünü Sabri Yıldırım'ı arama çalışmaları devam ediyor. Gece ara verilen çalışmalara sabah saatlerinde yeniden başlandı. Yıldırım'ın bulunduğu bölgede toprak kayması riski bulunması nedeniyle çalışmalar titizlikle yürütülüyor
Sivas'ın Divriği ilçesinde demir madeni ocağında göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmaları 7 gündür sürüyor.
AA'da yer alan habere göre Çaltı köyünde 17 Kasım'da maden ocağında heyelan riskini azaltma çalışmalarını sahada denetlerken ayağı kayarak heyelanlı bölgeye düşen ve toprak yığınının kayması sonucu göçük altında kalan şantiye müdürü Sabri Yıldırım'ı (66) arama çalışmalarına iş makineleri yardımıyla devam ediliyor.
Gece ara verilen çalışmalara sabah saatlerinde yeniden başlandı. Yıldırım'ın bulunduğu bölgede toprak kayması riski bulunması nedeniyle çalışmalar titizlikle yürütülüyor.
Fotoğraflar: İHA