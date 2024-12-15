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        Haberler Gündem Sivas'ta apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü - Güncel haberler

        Sivas'ta apartman dairesinde yangın

        Sivas'ta apartman dairesinde çıkan yangın hasara yol açtı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 00:56 Güncelleme: 15.12.2024 - 00:56
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        Sivas'ta apartman dairesinde yangın
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        Alibaba Mahallesi Aşık Veysel Bulvarı 59. Sokak'ta 9 katlı apartmanın 9. katında M.E.G'ye ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alev ve dumanları gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

        Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü.

        Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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