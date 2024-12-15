Sivas'ta apartman dairesinde yangın
Sivas'ta apartman dairesinde çıkan yangın hasara yol açtı
Alibaba Mahallesi Aşık Veysel Bulvarı 59. Sokak'ta 9 katlı apartmanın 9. katında M.E.G'ye ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alev ve dumanları gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü.
Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.