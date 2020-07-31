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Sivas'ta eski sevgili dehşeti! Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti

Sivas’ta, ayrıldığı kız arkadaşının ailesinin evini basan Dursun D. (43),aynı aileden 4 kişiyi tabancayla vurarak öldürdü. Olayda hayatını kaybeden Beyza Kandur’un hamile olduğu öğrenildi

sivas
HABERTURK.COM / Ajanslar

Olay, saat 22.00 sıralarında Yüceyurt Mahallesi Şehit İsmail Şirin Caddesi üzerindeki 11 katlı apartmanın birinci katında yaşandı. İddiaya göre, Kandur ailesinin kızları olan ve eşinden boşanma aşamasında bulunan G.G. (40) ile Dursun D. telefonda bir süre duygusal ilişki yaşadı. Ancak Dursun D. bir süre sonra kendisinden ayrılmak isteyen kadını ailesini öldürmekle tehdit etti. Bunun üzerine Yeni Mahalle Polis Merkezine başvuran G.G, Dursun D. hakkında şikayetçi oldu. Bunu öğrenen Dursun D., G.G'nin ailesinin yaşadığı eve geldi.

1'İ HAMİLE 4 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Dursun D., üzerinde taşıdığı tabanca ile evde bulunan Turgut Kandur (65),karısı Döndü Kandur, oğlu Can Serkan Kandur (24) ile gelinleri Beyza Kandur’a ateş açtı. Turgut, Beyza ve Can Serkan Kandur olay yerinde, Döndü Kandur ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Olayda hayatını kaybeden Beyza Kandur’un hamile olduğu öğrenildi.

Olayın yaşandığı yere çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Silah seslerini duyan mahalleliler de bina önünde toplandı. Olay sonrasında şüpheli Dursun D. binadan çıkarak kaçtı. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Acı haberi alarak olay yerine gelen ailenin yakınları sinir krizi geçirdi.

ZANLI YAKALANDI

Olaydan sonra kaçan zanlı Dursun.D, polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede Yakupoğlan köyünde yakalandı. Sırtından bıçaklanmış halde bulunan zanlı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Dursun D'nin, evlenme teklifini reddeden G.G.'yi tehdit ettiği, bunun üzerine G.G'inn dün Yenimahalle Polis Merkezi Amirliğine giderek "Eşinin kafasını koparırım, ayrılırsan aileni öldürürüm, katliam yaparım." şeklinde tehditlerde bulunduğunu ileri sürdüğü zanlıdan şikayetçi olduğu ve önleyici tedbir talebinde bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan G.G'nin evli olduğu, eşiyle aralarındaki sorunlar nedeniyle bir süre ayrı yaşadıkları belirtildi.

İLK İFADESİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Sivas’ta kendisiyle evlenmekten vazgeçen kadının ailesinden 4 kişiyi öldüren şahıs, polis ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla yakalandı. Zanlı ilk ifadesinde öldürdüğü şahısların, kendisine bıçakla saldırmasının üzerine şahıslara ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

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