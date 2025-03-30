Kuşkayası köyü Kargakalesi mezrasında T.Ş. (24), S.Ş. (56) ve Y.Ş. (16) ile İ.Y. (63), E.Y. (24) ve E.Y. (26) arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Kavgada İ.Y. başından, E.Y. ayağından, T.Ş. kolundan ve Y.Ş. ayağından silahla yaralandı.

Bilgi verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İ.Y. müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Olayın ardından araçla kaçmaya çalışan E.Y. ile diğer şüpheliler jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri mezrada güvenlik önlemi aldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.