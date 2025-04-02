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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 18 yaralı | Son dakika haberleri

        Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 18 yaralı

        Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 06:48 Güncelleme: 02.04.2025 - 07:14
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        Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 18 yaralı
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        Yalova'dan Erzincan'a giden E.C. yönetimindeki Başak Turizm yolcu otobüsü Sivas-Erzincan karayolu İmranlı ilçesi merkez girişinde devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; kazada, 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

        Yaralılar, İmranlı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

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