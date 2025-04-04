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        Haberler Gündem Sivas'ta yüksek gerilim hattı koptu; karayolu ulaşıma kapandı - Güncel haberler

        Sivas'ta yüksek gerilim hattı koptu

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde D-100 yolu üzerinden geçen yüksek gerilim hattı koptu. Yola düşen kablo nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 19:10 Güncelleme: 04.04.2025 - 19:10
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        Yüksek gerilim hattı koptu
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        İlçe merkezi girişi yakınlarından geçen yüksek gerilim hattı henüz bilinmeyen nedenle koptu. Yola düşen kablolar nedeniyle D-100 yolu tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı.

        Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yolda güvenlik önlemi alarak, sürücüleri kablolara yaklaştırmadı. Amasya- Erzincan istikameti ile karşı yönde yolun kapalı olması nedeniyle bölgede uzun araç kuyruğu oluştu.

        Vatandaşlar araçlarından inerek uzun süre kabloların kaldırılmasını bekledi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından kablolar yoldan kaldırılarak yol yeniden ulaşıma açıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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