        Sivasspor'da ayrılık açıklandı: Queensy Menig

        Sivasspor'da ayrılık açıklandı: Queensy Menig

        Özbelsan Sivasspor, takımda beklentilerin altında kalan Hollandalı futbolcu Queensy Menig ile yollarını ayırdı.

        Giriş: 27.08.2025 - 17:34 Güncelleme: 27.08.2025 - 17:34
        Sivasspor'da ayrılık açıklandı!
        Sivasspor, beklentilerin altında kalan Hollandalı futbolcu Queensy Menig ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmenin feshedildiğini duyurdu. Konu ile ilgili kulüpte yapılan açıklamada, "A takım futbolcumuz Queensy Menig ile olan sözleşmemiz, karşılıklı anlaşma sonucunda feshedilmiştir. Menig'e, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

        Geçtiğimiz sezon Sırbistan Süper Lig'i ekiplerinden Partizan'dan transfer olan Menig, kırmızı-beyazlı forma altında 28 maça çıktı. Söz konusu maçlarda 7 kez ilk 11'de görev alan 30 yaşındaki futbolcu 6 gollük katkı sağladı.

