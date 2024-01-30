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        Haberler Spor Futbol Süper Lig EMS Yapı Sivasspor Sivasspor’da Abdulkadir Parmak ile yollar ayrıldı - EMS Yapı Sivasspor Haberleri

        Sivasspor’da Abdulkadir Parmak ile yollar ayrıldı

        Sivasspor Kulübü, Abdulkadir Parmak ile yolların ayrıldığını duyurdu.

        Kaynak
        HT Gastro
        Giriş: 30.01.2024 - 21:43 Güncelleme: 30.01.2024 - 21:43
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        Sivasspor'da ayrılık!
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        Sivasspor’da devre arası transfer çalışmaları sürdürüyor. Bu kapsamda takımda beklenen performansı veremeyen Abdulkadir Parmak ile yollar ayrıldı. Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz ile Abdulkadir Parmak arasındaki profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Abdulkadir'e kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol hayatında başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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