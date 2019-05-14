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Sivas’taki esrarengiz kayalar dikkat çekiyor

İHA

Sivas’ta bulunan esrarengiz kayaların oluşum şekli ve zemine nasıl tutundukları açıklanamıyor

Sivas esrarengiz kaya

Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Sarıkaya köyü kırsalındaki boş bir arazide yer alan ilginç kayalar dikkat çekiyor.

İHA'nın haberine göre bulunduğu arazi ile uyumsuz bir görüntü veren kayalar, benzer kayaların bulunmadığı geniş bir arazide küme halinde bulunuyor.

Şekil itibariyle bulundukları yerdeki bilindik kaya oluşum yollarına ters düşen kayaların nasıl oluştukları açıklanamıyor.

Kayaların bulundukları zemindeki duruş şekilleri de açıklanamıyor. Mantar şeklindeki kayaların bazılarını altlarındaki farkı kayalardan oluşan destekler ayakta tutuyor. Kimisi ise bir şapka gibi başka bir kayanın üzerinde bulunuyor. Kimisi de dengeli bir şekilde oturtulduğu yerde elle yerleştirilmiş hissi uyandırıyor.

KAYALARIN SIRRINI BİLEN YOK

Köy sakinlerinden Halife Şimşek, kayaların ne şekilde oluştuğunu veya bulundukları yere nasıl geldiklerini hiç kimsenin bilmediğini söyledi. Kendini bildi bileli kayaların aynı yerde olduğunu, hiçbir insan müdahalesi olmadığını kaydeden Şimşek, “Bu taşları biz koymadık. Ben 65 yaşındayım, kendimi bildim bileli bu taşlar burada. Rabbimiz tarafından olan bir şey bu" dedi.

KÖY SAKİNLERİNİN GARİP İNANIŞI

Köy sakinlerinin kayalarla ilgili ilginç inancını anlatan Şimşek, “Köyümüzdeki inanışa göre, bir düğün heyeti buradan geçerken düğünün gerçekleşmesini istemeyen birisi ‘taş olasın’ diye dua etmiş. Böyle taş kesilmişler diye söylenir. Gerçek olup olmadığını bilemiyoruz” dedi.

GEÇMİŞTE KURBAN KESENLER OLMUŞ 

Şimşek, köy sakinlerinin kayaların oluşumunda ilahi bir hikmet olduğunu düşündükleri için bazen gelip kayaların yanında dua ettiklerini, geçmişte ise kayalarda kurban kesildiğini de belirterek, “Burada bir ziyaret anlamında geçmişte kurban kesildiğini de hatırlıyorum. Ben çocukken burada dua edilir kurban kesilirdi. Bu kayalar uçakla atılmaz. İnsan gücü ile buraya taşınmaz. Rabbimiz tarafından oluşmuştur" şeklinde konuştu.

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