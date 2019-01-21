Kayseri’de yaşayan 39 yaşındaki Gülay Göçe'nin sağ bacağında 8 yıl önce sivilce çıktı. Sivilceyi önemsemeyen Göçe, bir süre sonra sivilcenin yaraya dönüştüğünü ve gittikçe büyüdüğünü fark etti. Bunun üzerine bir hastaneye giden Göçe, doktorun verdiği ilaçları kullandı. Ancak yaranın büyümesi bir türlü önlenemedi, ardından talihsiz kadına venöz yetmezliği (toplar damardaki kanın kalbe doğru değil ters yöne akması sonucu meydana gelen bir sağlık problemi) teşhisi konuldu.

BACAKLARININ KESİLMEMESİ İÇİN...

İHA'nın haberine göre; İstanbul’da bir doktora götürülen Göçe, hastalığından ameliyatla kurtulacağını öğrenince büyük mutluluk yaşadı. Ancak maddi durumu olmadığı için ne yapacağını bilmeyen Gülay Göçe'nin, bacaklarının kesilmemesi için 60 bin TL’ye ihtiyacı var.

Gülay Göçe, “Doktorum, bu hastalığın Türkiye’de tedavisinin olmadığını, diz kapakçığının değişmesi gerektiğini ve imkanım varsa Avrupa’ya gitmemi söyledi. Benim de Avrupa’ya gitme gibi bir durumum yok. Kremlerle ve ilaçlarla rahatlamaya çalışıyorum. Kullandığım ilaçlar da hem vücut dengemi hem de psikolojimi bozdu. Elimdeki imkanları değerlendirerek başka tedaviler uyguladık. Ailemin elindeki tüm imkanları bitirerek bir şeyler yapmaya çalıştık ama yara kapanmadı” ifadelerini kullandı.

"İYİLEŞMEM İÇİN AMELİYAT ŞART"

Bacaklarının iyileşmesini istediğini kaydeden Göçe, “4 ay önce sınırlarımızı zorlayarak bir doktora gittik. Doktor, tedavisinin mümkün olduğunu, birkaç aşamayla da bunların geçeceğini ama öncesinde ameliyatın şart olduğunu söyledi. 40 bin TL ameliyat masrafı çıktı. Doktorum, ameliyat sonrasında da yarayı kapatmak için bazı makinelere gireceğimi, iki bacağımda da aynı rahatsızlığın olduğunu ve acilen ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Bu ameliyatı olamazsam yara kapanmayacak. 8 yılın sonunda bir umut bulduk. Allah bir yol gösterdi ama bu 40 bin TL’yi nasıl bulacağımızı bilmiyoruz. Doktor, eğer bu ameliyatı olamazsam ileride yürüyemeyeceğimi söyledi. Burada da gittiğim bir doktor tedavi olmazsam, ilerdeki süreçte bacaklarımın kesileceğini söylemişti. Ben rahatsızlığımın geçmesini ve bu tedavimin yapılmasını istiyorum. Hayırseverlerden yardım bekliyorum. Bu ameliyatı yaptırma imkanım yok. 40 bin TL beni çok aşan bir meblağ. Ondan sonrasını da zaten bilmiyoruz. Doktorum ameliyattan sonra yaraların kapanması için tedavinin devam edeceğini söyledi” diye konuştu.