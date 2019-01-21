Kayseri’de yaşayan 39 yaşındaki Gülay Göçe'nin sağ bacağında 8 yıl önce sivilce çıktı. Sivilceyi önemsemeyen Göçe, bir süre sonra sivilcenin yaraya dönüştüğünü ve gittikçe büyüdüğünü fark etti. Bunun üzerine bir hastaneye giden Göçe, doktorun verdiği ilaçları kullandı. Ancak yaranın büyümesi bir türlü önlenemedi, ardından talihsiz kadına venöz yetmezliği (toplar damardaki kanın kalbe doğru değil ters yöne akması sonucu meydana gelen bir sağlık problemi) teşhisi konuldu.
BACAKLARININ KESİLMEMESİ İÇİN...
İHA'nın haberine göre; İstanbul’da bir doktora götürülen Göçe, hastalığından ameliyatla kurtulacağını öğrenince büyük mutluluk yaşadı. Ancak maddi durumu olmadığı için ne yapacağını bilmeyen Gülay Göçe'nin, bacaklarının kesilmemesi için 60 bin TL’ye ihtiyacı var.
Gülay Göçe, “Doktorum, bu hastalığın Türkiye’de tedavisinin olmadığını, diz kapakçığının değişmesi gerektiğini ve imkanım varsa Avrupa’ya gitmemi söyledi. Benim de Avrupa’ya gitme gibi bir durumum yok. Kremlerle ve ilaçlarla rahatlamaya çalışıyorum. Kullandığım ilaçlar da hem vücut dengemi hem de psikolojimi bozdu. Elimdeki imkanları değerlendirerek başka tedaviler uyguladık. Ailemin elindeki tüm imkanları bitirerek bir şeyler yapmaya çalıştık ama yara kapanmadı” ifadelerini kullandı.
"İYİLEŞMEM İÇİN AMELİYAT ŞART"
Bacaklarının iyileşmesini istediğini kaydeden Göçe, “4 ay önce sınırlarımızı zorlayarak bir doktora gittik. Doktor, tedavisinin mümkün olduğunu, birkaç aşamayla da bunların geçeceğini ama öncesinde ameliyatın şart olduğunu söyledi. 40 bin TL ameliyat masrafı çıktı. Doktorum, ameliyat sonrasında da yarayı kapatmak için bazı makinelere gireceğimi, iki bacağımda da aynı rahatsızlığın olduğunu ve acilen ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Bu ameliyatı olamazsam yara kapanmayacak. 8 yılın sonunda bir umut bulduk. Allah bir yol gösterdi ama bu 40 bin TL’yi nasıl bulacağımızı bilmiyoruz. Doktor, eğer bu ameliyatı olamazsam ileride yürüyemeyeceğimi söyledi. Burada da gittiğim bir doktor tedavi olmazsam, ilerdeki süreçte bacaklarımın kesileceğini söylemişti. Ben rahatsızlığımın geçmesini ve bu tedavimin yapılmasını istiyorum. Hayırseverlerden yardım bekliyorum. Bu ameliyatı yaptırma imkanım yok. 40 bin TL beni çok aşan bir meblağ. Ondan sonrasını da zaten bilmiyoruz. Doktorum ameliyattan sonra yaraların kapanması için tedavinin devam edeceğini söyledi” diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.