Dünyada sivrisinekler aracılığıyla bulaşan yaklaşık 13 enfeksiyon hastalığı var. Bunların bir kısmı (bulaştırıcı sinekler de dahil olmak üzere) ülkemizde bulunuyor. Habertürk'ten Ceyda Erenoğlu'nun haberine göre; bu nedenle, “Kimler sivrisinekler tarafından daha çok ısırılıyor” sorusunun yanıtı çok önemli. Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Gülgün Dilek Arman, sivrisinek ısırmalarının bilimsel yönlerini ve buna yol açan faktörleri anlatıyor.

AYAĞI KOKANI SEVİYORLAR

Bir araştırmaya göre kişilerinin ayak tabanlarındaki mikrop sayısı ile sivrisineklerin ilgisi arasında bir ilişki var. Kişinin ayaklarındaki mikrop sayısı ne kadar çeşitli ise o kişi sivrisinekler tarafından daha az ısırılıyor. Ciltte bulunan ve “stafilokof” adı verilip ayak kokusuna da neden olan mikrobun fazlalığı kişinin sivrisinekler tarafından daha çok ısırılmasına yol açıyor.

SİVRİSİNEK ISIRIĞINDAN KORUNMAK İÇİN BU YAĞI SÜRÜN!

KAN GRUBU 0 OLANLARI AFFETMİYORLAR

Bu sorunda kan grubu da önemli bir faktör olarak görülüyor. Bir araştırmaya göre sivrisinekler 0 grubu kanı olan kişileri, A grubu kana sahip olanlara göre 2 kat fazla ısırıyor.

TERLEYENİ KOLAYCA BULUYORLAR

Egzersizle artan metabolizma hızı teri de artırıyor ve terle birlikte artan faktörlerin (amonyum, laktat vb) artışı sivrisineklerin kişiyi bulmasını daha da kolay hale getiriyor.

EN ÇOK O KAN GRUBUNA GİDİYOR!

GEBELERİ 2 KAT FAZLA ISIRIYORLAR

Gebe olanlar gebe olmayanlara göre sivrisinekler tarafından iki kat fazla ısırılıyor. Bunun nedeni gebe olanların karbondioksit salınımlarının gebe olmayanlara göre daha fazla olması olarak gösteriliyor.

SİYAH VE LACİVERT DIŞINDAKİ RENKLERE GELİYORLAR

Sivrisineklerden korunmak için uzun kollu giysiler tercih edilmelidir. Eskiden beri seyahat sağlığı için uzun kollu ve siyah giysilerin giyilmesini öneririz. Siyah ve koyu mavi renkleri haricindeki renkler sivrisineğin kişiyi daha kolay bulmasını sağlıyor.

HEDEFİ 50 METRE UZAKLIKTAN BELİRLİYORLAR

Sivrisinekler insanlardan gelen karbondioksit miktarını alıcılarıyla algılayarak kişiyi 50 metre uzaklıktan bile belirleyebiliyor. Bu canlılar daha fazla karbondioksit çıkaran insanları daha fazla ısırıyor.