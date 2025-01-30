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        Haberler Bilgi Magazin SİYAH KALP 18. BÖLÜM CANLI İZLE || Show TV canlı yayın ekranı ile Siyah Kalp yeni bölüm izle

        Siyah Kalp 18. bölüm canlı izle ekranı! İşte bu akşam Siyah Kalp'in yeni bölümünde olacaklar

        Show TV'nin ilgiyle takip edilen Siyah Kalp dizisi, 30 Ocak Perşembe akşamı 43. bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümü internet üzerinden takip etmek isteyen seyirciler için Siyah Kalp 18. bölüm canlı izle ekranı haberimizde yer alıyor. Başrollerinde Hafsanur Sancaktutan, Aras Aydın, Leyla Tanlar ve Burak Tozkoparan'ın yer aldığı dizinin yeni bölümünde, Cihan ailesiyle yaşadığı tartışma sonrası Almanya'ya dönmeye karar verir. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Siyah Kalp yeni bölüm izle full HD…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2025 - 10:28 Güncelleme: 30.01.2025 - 10:28
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        Show TV’nin Tims&B Productions imzalı dizisi Siyah Kalp, bu akşam yeni bölümü ile ekrana geliyor. Siyah Kalp 18. bölüm canlı izle ekranı yeni bölümü internet üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler tarafından araştırılıyor. Yönetmen koltuğunda Ali Balcı’nın oturduğu, senaryosunu Yıldız Tunç’un kaleme aldığı dizinin yeni bölümünde Melek ise Cihan’ın mektubunu okuduktan sonra yaşanılanları geride bırakıp aşkı için Cihan’ın peşinden havaalanına gider. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Siyah Kalp yeni bölüm izle full HD, donmadan, kesintisiz…

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        SİYAH KALP’İN 18. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

        Cihan ailesiyle yaşadığı tartışma sonrası Almanya’ya dönmeye karar verir.

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        Melek ise Cihan’ın mektubunu okuduktan sonra yaşanılanları geride bırakıp aşkı için Cihan’ın peşinden havaalanına gider.

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        Fakat Cihan’ı son anda durdurması zor olacaktır.

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        Sevilay, Nuh ve Melek’e destek olmaktadır.

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        Nuh ise Şansalanlar’ın onlara daha fazla zarar vermemesi için sınırlarını net bir şekilde gösterir.

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        Sumru ve Samet’in boşanma davasının duruşması gerçekleşir.

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        Sumru her ne kadar yeni bir hayata başlayacağı için mutlu olsa da Samet ona rahat vermemeye kararlıdır.

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        Herkes bütün sırların ortaya saçıldığını düşünürken yaşananlar geçmişin sayfalarını bir kez daha aralayacaktır.

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        Hem Şansalanlar’ı hem de onların hayatındaki insanları büyük değişimler beklemektedir.

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        SİYAH KALP YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

        Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan Siyah Kalp dizisinin 18. Bölümünü Show TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.

        SİYAH KALP 18. BÖLÜM CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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