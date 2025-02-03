'Siyah Kalp'in, ikinci tanıtım yayınlandı

SHOW TV’nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ile Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizisi 'Siyah Kalp'in, merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

'SİYAH KALP'İN 18. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Son anda Cihan’ı durdurmak için havaalanına giden Melek, sesini duyuramadı. Cihan, Melek’in geldiğinden habersiz Berlin’e gidecekken gelen telefonla kararını değiştirdi. Sevilay’ın öz babası olduğunu düşündüğü Celal’in cenazesine gitmek için harekete geçti. Cihan gitmeden önce Sevilay’la boşanma işlemlerini başlatması için avukatını görevlendirdi. Bu haber Sevilay’ı çok mutlu etti. Hikmet, Tahsin‘le buluşarak Samet’i bitirmek için işbirliği teklif etti. Hikmet, Samet‘ten geçmişin intikamını almak istediğini söylese de Tahsin, Hikmet’in teklifine sıcak bakmadı. Sumru’nun boşanma davası gelip çattığında ise Samet beklenmedik bir çıkış yaparak boşanmak istemediğini söyledi, hakim de davanın ertelenmesine karar verdi. Bu sırada Tahsin ve Samet arasında tartışma yaşandı. Sumru’ya kafayı takan Samet, onu arabayla takip ederken büyük bir trafik kazası geçirerek hastaneye kaldırıldı. Samet hastanede tedavi altındayken herkes oraya koştu. Doktorlar, Samet’in hayatta kalabilmesi için acil böbrek nakline ihtiyacı olduğunu söyledi. Aile yakınlarından uyumlu kim olur diye doktor sorduğunda Samet, Bünyamin’in kendi oğlu olduğunu ve ona test yapılmasını söyledi. Bu konuşmaya kulak misafiri olan kişi ise Nihayet oldu.