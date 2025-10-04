Siyasetten Türkiye'ye gelen Sumud aktivistlerine selam

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail güçlerince uluslararası sularda yasa dışı el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan aktivistlerin İstanbul'a ulaşmasının ardından, "İnsanlığın vicdanına ses olan yürekli insanlar, cesaretleri ve kararlılıklarıyla zulme karşı onurlu bir duruş sergilediler; adalet ve insani değerler adına verdikleri mücadele ile mazlumların sesi oldular. Hoş geldiniz!" mesajını paylaştı.

Bakan Fidan NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail güçlerince el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan Türk vatandaşlarını ve çeşitli ülkelerden filo katılımcılarını taşıyan Türk Hava Yolları (THY) uçağının İstanbul’a ulaştığını hatırlattı.

Paylaşımda "Kalan vatandaşlarımızın da en kısa sürede yurda dönüşleri için çalışmalarımız sürüyor." diyen Fidan, "İnsanlığın vicdanına ses olan yürekli insanlar, cesaretleri ve kararlılıklarıyla zulme karşı onurlu bir duruş sergilediler, adalet ve insani değerler adına verdikleri mücadele ile mazlumların sesi oldular. Hoş geldiniz!" ifadelerine yer verdi.