Siyasetten Türkiye'ye gelen Sumud aktivistlerine selam
İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu'ndak 36'sı Türk vatandaşı 137 aktivistin Türkiye'ye getirilmesinin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran bir paylaşım yaparak aktivistleri selamladı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail güçlerince uluslararası sularda yasa dışı el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan aktivistlerin İstanbul'a ulaşmasının ardından, "İnsanlığın vicdanına ses olan yürekli insanlar, cesaretleri ve kararlılıklarıyla zulme karşı onurlu bir duruş sergilediler; adalet ve insani değerler adına verdikleri mücadele ile mazlumların sesi oldular. Hoş geldiniz!" mesajını paylaştı.
Bakan Fidan NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail güçlerince el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan Türk vatandaşlarını ve çeşitli ülkelerden filo katılımcılarını taşıyan Türk Hava Yolları (THY) uçağının İstanbul’a ulaştığını hatırlattı.
Paylaşımda "Kalan vatandaşlarımızın da en kısa sürede yurda dönüşleri için çalışmalarımız sürüyor." diyen Fidan, "İnsanlığın vicdanına ses olan yürekli insanlar, cesaretleri ve kararlılıklarıyla zulme karşı onurlu bir duruş sergilediler, adalet ve insani değerler adına verdikleri mücadele ile mazlumların sesi oldular. Hoş geldiniz!" ifadelerine yer verdi.
Çelik'ten paylaşım
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin Türkiye'ye getirilmesine ilişkin paylaşım yaptı.
Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Sumud Filosu'nun insanlığı yücelten asil yolcularını selamlıyoruz. Yolculuğunuz mübarektir. Hoş geldiniz. Sumud yolcuları 'Gazze insanlığın evidir.' mesajını tüm dünyaya ulaştırmıştır. Sumud Filosu, insanlığın soykırım şebekesine teslim olmayacağını ispat etmiştir. Soykırım şebekesi bir kere daha insanlık ve hak divanında mahkum edilmiştir."
"CESARETLERİNİ VE KARARLILIKLARINI SELAMLIYORUM"
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin Türkiye'ye getirilmesine ilişkin paylaşım yaptı.
Duran, NSosyal hesabındaki paylaşımında, Küresel Sumud Filosu'nda yer alan Türk vatandaşlarından 36'sının, diğer ülke vatandaşlarıyla birlikte THY uçağıyla Türkiye'ye ulaştığını hatırlattı.
Diğer vatandaşların da kısa süre içinde Türkiye'ye getirileceğini belirten Burhanettin Duran, "Bu vesileyle küresel vicdanın sesi olan ve Gazze konusunda önemli bir farkındalık oluşturan Küresel Sumud Filosu katılımcılarının duyarlılıklarını, cesaretlerini ve kararlılıklarını bir kez daha selamlıyorum." ifadelerini kullandı.