Siyasilerden Atatürk mesajları
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yıl dönümünde siyasilerden peş peşe mesajlar geldi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri vefatının 87. yılında Cumhuriyet'in Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile kabine üyelerinin 10 Kasım mesajları şöyle:
"GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'Ü SAYGI VE ŞÜKRANLA YAD EDİYORUM"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, vefatının 87. yılında Cumhuriyet'in Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.
Yılmaz, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:
"Milli Mücadele’mizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin bânisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 87’nci yıl dönümünde saygı ve şükranla yâd ediyorum. Bu aziz vatan uğruna canlarını ortaya koyan kahraman şehitlerimize, gazilerimize Rabbimden rahmet diliyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılında ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarma yolunda kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."
“GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'Ü RAHMETLE VE SAYGIYLA ANIYORUM”
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, vefatının 87. yılında Cumhuriyet'in Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.
Duran, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:
"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 87. yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla anıyorum. Büyük fedakarlıklarla, inançla ve kararlılıkla vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin istikbali için mücadele eden tüm kahramanlarımızı minnetle yad ediyorum."
BAKAN GÜLER: EN BÜYÜK MİRAS TÜRKİYE CUMHURİYETİ'DİR
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı:
"Kahraman Silah ve Mesai Arkadaşlarım,
Cumhuriyetimizin kurucusu, Ebedî Başkomutanımız ve büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının 87’nci yıl dönümünde saygı, minnet ve özlemle anıyoruz.Bin yıldır bizlere vatan olan bu toprakları bölme planlarının yapıldığı, asil milletimize esaret zincirinin vurulmak istendiği bir dönemde Atatürk; “Ya istiklâl ya ölüm!” diyerek başlattığı Millî Mücadele’yi büyük bir inanç, kararlılık ve fedakârlıkla zafere taşımıştır. Onun önderliğinde kazanılan bu destansı zafer ve ardından kurulan Cumhuriyet, tarihimizin dönüm noktalarından biri olmuştur. İlkeleri, düşünceleri ve yaptıklarıyla her daim yüreğimizde yaşayan Atatürk; askerî dehası, vizyoner devlet anlayışı, milletine olan sevgisi ve sarsılmaz inancıyla tüm dünyanın takdir ettiği bir lider olarak tarihe geçmiştir. Aziz Atatürk’ün bizlere bıraktığı en büyük miras, Türkiye Cumhuriyeti’dir. Bizler de Cumhuriyetimize sahip çıkarak, Atatürk’ün ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşıma vizyonunu gerçekleştirmek için “Türkiye Yüzyılı” hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Esasen Atatürk’ü anmak, hatırasına saygı duymakla sınırlı değildir. Onu anlamak, aklın ve bilimin rehberliğinde hayatımıza yön vererek düşünmeye, sorgulamaya ve ülkemiz için daha çok üretmeye devam etmektir. Bu duygu ve düşüncelerle, Ebedî Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını, vatan ve millet uğrunda gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyor; hayatta olan gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygılarımı sunuyorum. Aziz Atatürk! Vatan sana minnettardır! Ruhun şad olsun!" ifadelerini kullandı.
BAKAN TEKİN: MİLLETİMİZE ÖNDERLİK EDEREK BAĞIMSIZLIK YOLUNU CUMHURİYETLE TAÇLANDIRDI
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla sosyal medya hesaplarında mesaj yayımladı.
"Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 87. yıl dönümündeyiz.
Millî Mücadelemizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, istiklal mücadelemizde aziz milletimize önderlik ederek bağımsızlık yolunu Cumhuriyetle taçlandırmış; bilimde, kültürde ve sanatta koyduğu hedeflerle evlatlarımıza güçlü ve umut dolu bir gelecek bırakmıştır. Maarif ailesi olarak bu idrakle attığımız her adımda, bağımsızlığımıza ve Cumhuriyete sahip çıkma şuuruyla hareket eden, mücehhez bir gençlik yetiştirmeye gayret ediyoruz. Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatacak, gelecek kuşaklara daha müreffeh, güçlü ve itibarlı bir ülke bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; aynı zamanda onun “muasır medeniyet” idealini, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla buluşturma kararlılığımızı sürdürüyoruz."
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, NSosyal hesabından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Cumhuriyetimizin Kurucusu, aziz milletimizi bağımsızlık ülküsünde buluşturup zafere taşıyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 87. yıl dönümünde rahmet, saygı ve şükranla anıyoruz." ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 87'nci yılında rahmet ve minnetle yad etti. Bakan Yılmaz, "Milli Mücadeleye başkomutanlık yaparak aziz milletimizin önünde yeni ufuklar açan Atatürk'ün bizlere emaneti olan Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatacak, gelecek nesillerimize daha güçlü ve müreffeh bir ülke bırakmak için durmaksızın çalışacağız. Kahraman ecdadımızın birlik ve beraberlik ruhundan aldığımız güçle Türkiye Yüzyılı hedeflerimizi kararlılıkla hayata geçireceğiz" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da NSosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Millî Mücadelemizi zafere ulaştıran, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 87. yıl dönümünde saygı ve rahmetle yâd ediyorum." dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda "10 Kasım, saat 09.05. Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 87. yıl dönümünde rahmet ve saygıyla yad ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da NSosyal medya hesabından, vefatının 87'nci yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, rahmet ve minnetle andı.
"ATATÜRK'Ü RAHMETLE ANIYORUZ"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, vefatının 87. yılında Cumhuriyet'in Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.
Çelik, NSosyal hesabından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Atatürk'ün "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." sözünü anımsatarak, "Devletimizin ve Cumhuriyetimizin banisi, İstiklal Mücadelemizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anıyoruz. İstiklal Mücadelemizdeki ruhla, inançla ve kararlılıkla geleceğe yürüyoruz." ifadesini kullandı.