Siyasilerden deprem sonrası geçmiş olsun mesajları

AK Parti'den, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla "geçmiş olsun" mesajları yayımlandı.

Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, Balıkesir'de meydana gelen deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

Elitaş, şunları kaydetti:

"Çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle en büyük temennimiz can kaybının olmamasıdır. Depremin hemen ardından ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımız ivedi surette deprem olan bölgemize intikal etmiş olup, hasar tespit çalışmalarına başlamıştır. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş de depremi Yalova'dan da hissettiklerini belirterek "Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD başta olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz sahada kontrol çalışmalarını sürdürüyor. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri ise "Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen 6,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun." paylaşımında bulundu.

Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ise depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadelerine yer verdi. Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir ise "Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." mesajını paylaştı. Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer de depremden etkilenenler için geçmiş olsun temennisinde bulunarak "Rabb'im ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun." açıklamasını yaptı. Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken ise "Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen ve çevre illerimizden de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." paylaşımında bulundu. AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, depremin İzmir ve çevre illerden de hissedildiğini belirterek, "Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza çok geçmiş olsun. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi korusun." temennisinde bulundu. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş ise "Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im ülkemizi her türlü afet ve felaketten korusun." dedi.