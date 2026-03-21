Siyasilerden Nevruz Bayramı mesajları

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Nevruz; toprağın uyanışını, gökyüzünün aydınlanışını müjdeler. Kökleri tarihin derinliklerine uzanan bu kadim bayram, ortak hafızamızın ve birliğimizin en güzel yansımasıdır. Nevruz Bayramı'nın milletimize ve tüm insanlığa huzur, sağlık ve bereket getirmesini diliyorum."

Siyasilerden de Nevruz Bayramı mesajları geldi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Dünyanın en zor zamanlarından birinden geçiyoruz. Zor zamanlar, büyük umutların köprüsüyle geçilir. Umudun adı olan nevruzdayız bugün. Birlik, dirlik, bereket, bolluk ve bahar müjdesi olan Nevruz Bayramı kutlu olsun."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: "Nevruz, toprağın uyanışı, umudun yeşermesidir. Bu topraklar, adaletin ve özgürlüğün de bir bahar havasında yeniden filizlendiği günleri görecek. Çünkü bahar, mutlaka gelir. Nevruz Bayramımız kutlu olsun."