        Haberler Gündem Politika Siyasilerden Nevruz Bayramı mesajları | Son dakika haberleri

        Siyasilerden Nevruz Bayramı mesajları

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Nevruz Bayramı'nın millete ve tüm insanlığa huzur, sağlık ve bereket getirmesini diledi. Siyasilerden de Nevruz Bayramı mesajları geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2026 - 12:29 Güncelleme:
        Siyasilerden Nevruz Bayramı mesajları

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

        "Nevruz; toprağın uyanışını, gökyüzünün aydınlanışını müjdeler. Kökleri tarihin derinliklerine uzanan bu kadim bayram, ortak hafızamızın ve birliğimizin en güzel yansımasıdır. Nevruz Bayramı'nın milletimize ve tüm insanlığa huzur, sağlık ve bereket getirmesini diliyorum."

        Siyasilerden de Nevruz Bayramı mesajları geldi

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Dünyanın en zor zamanlarından birinden geçiyoruz. Zor zamanlar, büyük umutların köprüsüyle geçilir. Umudun adı olan nevruzdayız bugün. Birlik, dirlik, bereket, bolluk ve bahar müjdesi olan Nevruz Bayramı kutlu olsun."

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel: "Nevruz, toprağın uyanışı, umudun yeşermesidir. Bu topraklar, adaletin ve özgürlüğün de bir bahar havasında yeniden filizlendiği günleri görecek. Çünkü bahar, mutlaka gelir. Nevruz Bayramımız kutlu olsun."

        ÖNERİLEN VİDEO

        İsrail güçleri, Mescid-i Aksada bayram namazı kılmak isteyen Filistinlilere müdahale etti

        İsrail'in ibadete kapattığı Mescid-i Aksa'da bayram namazı kılmak isteyen Filistinlilere İsrail güçleri müdahale etti. Filistinliler de bayram namazını Mescid-i Aksa çevresindeki sokaklarda kılmak zorunda kaldı. (AA)

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Körfez'de enerji krizi: Günlük maliyet 2 milyar doları aştı
        Körfez'de enerji krizi: Günlük maliyet 2 milyar doları aştı
        ABD İran'a asker gönderecek mi?
        ABD İran'a asker gönderecek mi?
        Pezeşkiyan: Komşularımızla çatışma niyetimiz yok
        Pezeşkiyan: Komşularımızla çatışma niyetimiz yok
        İran: Savaşın kalıcı olarak sonra ermesini istiyoruz
        İran: Savaşın kalıcı olarak sonra ermesini istiyoruz
        İran'dan nakit ihtiyacını karşılamak için yeni banknot
        İran'dan nakit ihtiyacını karşılamak için yeni banknot
        Victor Osimhen dönüş tarihini açıkladı!
        Victor Osimhen dönüş tarihini açıkladı!
        "Başkalarının hayatını didiklemez"
        "Başkalarının hayatını didiklemez"
        Savaş sonrası United Airlines'tan kapasite azaltma kararı
        Savaş sonrası United Airlines'tan kapasite azaltma kararı
        "Benimle savaşa gidebileceklerini biliyorlar!"
        "Benimle savaşa gidebileceklerini biliyorlar!"
        Tarkan'dan bayram mesajı
        Tarkan'dan bayram mesajı
        "Her zaman istiyordum"
        "Her zaman istiyordum"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        ABD mahkemesinden Elon Musk kararı
        ABD mahkemesinden Elon Musk kararı
        7 saat uyuyanla 9 saat uyuyan arasındaki fark ne?
        7 saat uyuyanla 9 saat uyuyan arasındaki fark ne?