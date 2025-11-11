Siyasilerden uçak kazasına ilişkin paylaşım

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 askeri kargo uçağımız Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Azerbaycan ve Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: DERİN ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde, "Medeniyetimizde Şehir ve Mekan" temalı Şehircilik Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Azerbaycan'dan ülkemize gelmekte olan C130 tipi askeri uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğü bilgisini derin bir üzüntüyle öğrendik. Enkaza ulaşma çalışmalarıyla ilgili ülke makamlarıyla koordineli biçimde çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bu kazadan en az badireyle çıkarız. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin ve dualarımızla inşallah onların yanında olalım."

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ: ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Azerbaycan'dan ülkemize dönüş yolunda olan, Milli Savunma Bakanlığımıza ait askeri kargo uçağımızın Gürcistan'da düştüğü haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

BAKAN YERLİKAYA, GÜRCÜ MEVKİDAŞIYLA TELEFONDA GÖRÜŞTÜ İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabındaki açıklamasında, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmekte olan Milli Savunma Bakanlığına ait C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti. REKLAM Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildiren Yerlikaya, Gürcistan İçişleri Bakanı Geladze ile telefonda görüştüğünü, Geladze'nin de olay yerine geçtiğini aktararak Türk milletine geçmiş olsun dileklerini iletti. AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ACAR Faruk Acar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Azerbaycan'dan ülkemize gelmekte olan Milli Savunma Bakanlığımıza ait askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü derin bir üzüntüyle öğrendim. Dualarımız, görev başındaki kahraman askerlerimizle." ifadelerine yer verdi. Arama kurtarma çalışmalarının en kısa sürede olumlu sonuçlanmasını temenni ettiğini belirten Faruk Acar, şunları kaydetti: "Milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu süreçte, doğru ve sağlıklı bilgilendirme adına yalnızca resmi makamlarımızdan yapılan açıklamaların esas alınması, teyidi bulunmayan bilgilerin paylaşılmamasına özen gösterilmesi büyük önem taşımaktadır."

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağına ilişkin, "Arama kurtarma çalışmalarından hayırlı haberler gelmesini diliyoruz." ifadesini kullandı. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Dualarımız kahraman askerlerimiz için. Arama kurtarma çalışmalarından hayırlı haberler gelmesini diliyoruz. Allah, kahraman ordumuzu korusun." İLETİŞİM BAŞKANI DURAN'DAN AÇIKLAMA Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Bugün öğleden sonra Gürcistan-Azerbaycan sınırında askeri kargo uçağının düşmesinin ardından arama kurtarma çalışmaları ivedilikle başlatılmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, sadece resmi kurumlarımızın açıklamalarının dikkate alınması ve teyit edilmemiş bilgilerin paylaşılmaması önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." BAKAN MEMİŞOĞLU: ŞEHİTLERİMİZE ALLAH’TAN RAHMET, AİLELERİNE VE YAKINLARINA SABIR DİLİYORUM Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, “Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan ve Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 askerî kargo uçağımızın haberini derin bir üzüntüyle öğrendim.