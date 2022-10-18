Danimarka'dan Kuzey Akım açıklaması

Kopenhag yetkilileri Salı günü yaptığı açıklamada, Baltık Denizi'nin Danimarka kısmındaki iki Kuzey Akım gaz boru hattındaki sızıntılara yönelik ön incelemenin tamamlandığını açıkladı.

RTE radyo ve televizyon kanalındaki habere göre, Danimarka polisi, Danimarka ve İsveç yakınlarında Rusya 'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında 26 Eylül'de bildirilen 4 sızıntıya ilişkin inceleme başlattı.

Videolarda, 80 metre aşağıda Kuzey Akım 1 boru hattında büyük bir yırtılma ve bükülmüş metaller dikkati çekiyor.

Expressen gazetesinin yayımladığı su altı görüntülerinde, sabotajdan kaynaklandığı varsayılan patlamanın ardından Kuzey Akım 1 boru hattının en az 50 metresinin tahrip olduğu veya deniz tabanına gömüldüğü görülüyor.

Avrupa Birliği de boru hatlarındaki gaz sızıntılarının kasıtlı bir eylemin sonucu olduğunu, tesadüfi olmadığını kaydetmişti.

İki ülke de sızıntıların, kaza değil kasıtlı bir eylemin sonucu olduğuna yönelik işaretler bulunduğunu açıklamıştı.

Danimarka ve İsveç yakınlarında Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında 4 sızıntı olduğu bildirilmiş, gemilerin 'bölgeye yanaşmaması' uyarısı yapılmıştı.

RUSYA KARŞI TARAFI SUÇLAMIŞ, 'SABOTAJ OLABİLİR' DEMİŞTİ

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov iddialara ilişkin "Bunlar çok endişe verici haberler. Boru hattında bir tür tahribat oluşmuş olmasından bahsediyoruz ve bunun ne tür bir tahribat olduğunu henüz bilmiyoruz" demişti.

Peskov ayrıca "Kuzey Akım hattındaki hasarın sabotaj nedeniyle oluşmuş olabileceği göz ardı edilemez. Bu, tüm kıta için bir enerji güvenliği sorunu" ifadelerini kullanmıştı.

Kremlin'den bugün yapılan açıklamada ise sabotajı kendilerinin yaptığı iddiaları "absürd ve aptalca" olarak değerlendirildi.