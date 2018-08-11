SKA Energiya - FK Tambov maçı heyecanı

Rusya FNL heyecanı devam ediyor. SKA Energiya, 12 Ağustos 2018 Pazar günü FK Tambov takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 11:00. Maç öncesi SKA Energiya 9 puanla 5. sırada, FK Tambov 10 puanla 4. sırada bulunuyor. SKA Energiya, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. FK Tambov, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 602 kodlu maçı oynayanlar; SKA Energiya galibiyet oranı 1.70, beraberlik oranı 3.10, FK Tambov galibiyet oranı 3.50.

SKA Energiya son haftadaki FK Tambov müsabasında 2-2 berabere kaldı.

FK Tambov ise SKA Energiya karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

SKA Energiya, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 2 gol yedi.

FK Tambov, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. FK Tambov, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

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