Skeid - KFUM maçı ne zaman?

Skeid ve KFUM, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Norveç 2.Lig Grup 2 maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 14:00. 35 puanlı Skeid 1. sırada bulunuyor, KFUM 24 puana sahip ve 7. sırada. Skeid son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. KFUM son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 321. İddaa'da Skeid kazanır 0.00, berabere biter 0.00, KFUM kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Skeid önceki hafta Alta mücadelesinde 0-1 kazandı.

KFUM ise Finnsnes maçında 2-0 kazandı.

Skeid, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Skeid, kendi sahasında 24 gol attı, 5 gol yedi.

KFUM, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. KFUM, deplasmanda 17 kez ağları sarsarken, 15 kez topu kendi kalesinde gördü.

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