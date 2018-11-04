Slovan Liberec - Mlada Boleslav maçı ne zaman?

Çek Cumhuriyeti Czech Liga maçında Slovan Liberec ile Mlada Boleslav, 05 Kasım 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 20:00. 17 puanlı Slovan Liberec 7. sırada bulunuyor, Mlada Boleslav 17 puana sahip ve 8. sırada. Slovan Liberec son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Mlada Boleslav, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 611. İddaa'da Slovan Liberec kazanır 1.60, berabere biter 3.30, Mlada Boleslav kazanır 3.70 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Slovan Liberec son hafta oynanan Tescoma Zlin maçında 3-1 yenildi.

Mlada Boleslav ise Sigma Olomouc karşılaşmasında 3-0 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Slovan Liberec, 7 gol attı ve 4 gol yedi.

Mlada Boleslav ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Mlada Boleslav, 11 gol atarken 19 gol yedi.

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