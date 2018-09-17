A Milli Erkek Basketbol Takımımız, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur I Grubu ikinci maçında deplasmanda Slovenya'yı 86-77 mağlup etti.
Slovenya'nın başkenti Ljubljana'daki Stozice Arena'da oynananan karşılaşmada Cedi Osman 19 sayı 11 ribaunt, Furkan Korkmaz 24, Scottie Wilbekin 22 sayı üretirken, Slovenya'da ise Anthony Randolph 24 sayıyla oynadı.
İlk turdan puanların taşındığı ikinci tur I Grubu'nda İspanya liderlik koltuğunda otururken, Türkiye ikinci sırada bulunuyor. Slovenya ise grupta son sırada yer alıyor.
A Milli Takım, grupta 29 Kasım'da sahasında İspanya, 2 Aralık'ta deplasmanda Karadağ, 22 Şubat'ta evinde Slovenya ve 25 Şubat'ta dış sahada İspanya ile karşılaşacak.
Türkiye, grubunda ilk üçe girmesi halinde Çin'de 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2019 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanacak. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ