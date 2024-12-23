SMO ile YPG arasındaki çatışmalar yeniden başladı

Geçtiğimiz haftalarda Münbiç'ten çekilen YPG terör örgütü Kobani kırsalından Münbiç'e doğru bir sızma girişiminde bulundu. Sızma girişiminde zırhlı araçlar da kullanan örgüt mensuplarına Suriye Milli Ordusu tarafından yanıt veriliyor. Çatışmalar Kobani ile Münbiç arasında bulunan Tişrin Barajı çevresinde yoğunlaşmış durumda.

YPG unsurlarının saldırıyı daha önceden kazmış oldukları tüneller vasıtasıyla gerçekleştirdiği iddia edilirken terör örgütü cephe hattına sevkiyat yapıyor.