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        Haberler Dünya SMO ile YPG arasındaki çatışmalar yeniden başladı | Dış Haberler

        Suriye Milli Ordusu ile YPG terör örgütü arasında çatışmalar yaşanıyor

        YPG terör örgütünün Münbiç'ten çekilmesinin ardından azalan çatışmalar yeniden yoğunlaşmaya başladı. Ypg terör örgütü mensupları Kobani-Münbiç arasında bulunan Tişrin Barajı üzerinden bir sızma girişiminde bulundu. Sızma girişiminde zırhlı araçlar da kullanan örgüt mensuplarına cevap verildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2024 - 18:03 Güncelleme: 23.12.2024 - 18:30
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        SMO ile YPG arasındaki çatışmalar yeniden başladı
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        Geçtiğimiz haftalarda Münbiç'ten çekilen YPG terör örgütü Kobani kırsalından Münbiç'e doğru bir sızma girişiminde bulundu. Sızma girişiminde zırhlı araçlar da kullanan örgüt mensuplarına Suriye Milli Ordusu tarafından yanıt veriliyor. Çatışmalar Kobani ile Münbiç arasında bulunan Tişrin Barajı çevresinde yoğunlaşmış durumda.

        YPG unsurlarının saldırıyı daha önceden kazmış oldukları tüneller vasıtasıyla gerçekleştirdiği iddia edilirken terör örgütü cephe hattına sevkiyat yapıyor.

        YPG terör örgütünün Münbiç'te kilometrelerce uzunlukta tüneller kazdığı ve Münbiç çevresine onlarca el yapımı patlayıcı yerleştirdiği bildirilmişti. Suriye Milli Ordusu ise tünellerin kontrolünü sağladı ve çevre kontrolü için el yapımı patlayıcıları imha etti.

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