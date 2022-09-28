"İZMİR'İN ÇOK KATMANLI BİR YAPISI VAR"

Söz konusu dönemlere ilişkin çok sayıda günlük obje ve mimari kalıntıların günümüze ulaştığını belirten Doç. Dr. Ersoy, "Ve biz bunları ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. İzmir'in çok katmanlı bir yapısı var. Bu katmanlar içinde bütün tabakalara saygı gösteriyoruz. Bunların içerisinde bugüne kadar çok konu etmediğimiz, çok sayıda Osmanlı Dönemi'nin günlük yaşam malzemesi elimize geçti.