Sofia Richie: Hayatımın en güzel günü
25 yaşındaki model Sofia Richie ile Elliot Grainge ilk çocuğunu kucağına aldı
Nisan 2023'te evlenen ünlü model Sofia Richie ile İngiliz plak yöneticisi Elliot Grainge kızları çocuklarını kucaklarına aldı.
Richie Grainge, ocak ayında hamile olduğunu, bir kız çocuğu beklediklerini; "Ve sonra üç kişi vardı" notuyla takipçilerine duyurmuştu.
Ünlü model, dün yaptığı sosyal medya paylaşımında; kendisi ve eşinin küçük bir battaniyeye sarılı kız bebeklerinin minik ayaklarını ellerinde tutarken çekilmiş siyah beyaz bir fotoğrafı paylaşıp, "Eloise Samantha Grainge, 5•20•24 hayatımın en güzel günü" kızlarının ismini ve doğumun olduğunu açıkladılar.